《異動股》友邦現揚近２％，逾百億人幣購中郵保險近２５％股權

《經濟通通訊社３０日專訊》友邦保險（０１２９９）斥逾１２０億人民幣認購中郵保險２

４﹒９９％股權，該股現揚升１﹒９３％，報９７﹒５５元，該股成交約１３９萬股，涉資１﹒

３６億元。

友邦保險公布，通過其全資子公司友邦保險公司投資１２０﹒３３億元人民幣（約１８﹒６

億美元）認購中郵人壽保險股份２４﹒９９％投資後股權，交易需待獲得所有必要的監管批准。

中郵保險為中國郵政集團子公司，通過其與郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）

的分銷合作關係，在中國有約４萬個金融網點及超過６億零售客戶。中郵保險目前在２１個省份

銷售產品，覆蓋郵儲銀行分銷網絡的８０％。

友邦指，是次投資將全額由內部資源以現金支付，同時集團在中國的全資壽險子公司友邦中

國的運營將與此次投資保持完全獨立。而投資中郵保險將令集團受益於拓寬的中國壽險市場機遇

，以及與現行的中國戰略互補的分銷渠道和客戶群所帶來的潛力。

現時，恆生指數報２９１０７點，升１１３點或升０﹒３９％，主板成交５７﹒４４億元。

國企指數報１０８０７點，升４９點或升０﹒４６％。恆生科技指數報８２４９點，升４８點或

升０﹒５９％。

即月期指新報２８９７３，升１２７點，低水１３５點。即月國指期貨報１０７３４，升６

０點，低水７３點。即月科指期貨新報８２４７，升８８點，４１張。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦 （０１２９９） ９７﹒５５元 升１﹒９３％

宏利 （００９４５） １５２﹒４０元 無升跌

中國太平（００９６６） １２﹒８０元 無升跌

新保 （０１３３６） ２６﹒３５元 升０﹒１９％

人保 （０１３３９） ２﹒５８元 無升跌

平保 （０２３１８） ７６﹒５５元 跌０﹒０７％

財險 （０２３２８） ６﹒６０元 跌０﹒３０％

太保 （０２６０１） ２４﹒５０元 升０﹒６２％

國壽 （０２６２８） １５﹒４２元 跌０﹒５２％

眾安在線（０６０６０） ４３﹒７０元 升０﹒５８％

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（ｊｃ）

