《新股掛牌》和黃醫藥（０００１３）收高逾５０％，每手賺逾萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》和黃醫藥（０００１３）今日首掛，收報６０﹒３元，較招股

價４０﹒１元高出５０﹒３７％；成交３４７１﹒１３萬股，涉資２１﹒８５億元。

該股一手５００股，不考慮交易費用，每手帳面賺１０１００元。

該股開報５１﹒４元，較招股價高２８﹒１８％，最高價為８５﹒８元，最低報５１﹒２元

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