《新股掛牌》奈雪的茶收低近１４％，每手蝕１３４０元

《經濟通通訊社３０日專訊》奈雪的茶（０２１５０）今日首掛，收報１７﹒１２元，較招

股價１９﹒８元低１３﹒５４％；成交１﹒５１億股，涉資２７﹒６１億元。

該股一手５００股，不考慮交易費用，每手帳面蝕１３４０元。

該股開報１８﹒８６元，較招股價低４﹒７５％，最低價為１６﹒６８元，最高報

１８﹒９８元。（ｅｄ）

