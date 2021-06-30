《新股掛牌》奈雪的茶收低近１４％，每手蝕１３４０元

《經濟通通訊社３０日專訊》奈雪的茶（０２１５０）今日首掛，收報１７﹒１２元，較招
股價１９﹒８元低１３﹒５４％；成交１﹒５１億股，涉資２７﹒６１億元。
該股一手５００股，不考慮交易費用，每手帳面蝕１３４０元。
該股開報１８﹒８６元，較招股價低４﹒７５％，最低價為１６﹒６８元，最高報
１８﹒９８元。（ｅｄ）
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