《午市前瞻》假期後科技股有望追落後，港股上望２９５００點

《經濟通通訊社３０日專訊》隔晚美股三大指數齊升，標指及納指收市再創新高。中國於港

股開市前公布６月製造業ＰＭＩ降至５０﹒９仍勝市場預期。今日為６月最後一日，港股開報２

９１０７點，升１１３點，及後迅速調頭，半日最低見過２８８９６點跌９７點。消息透露，港

澳門有意在下月中恢復有限度通關，賭股跑出，車股表現較差。恆指半日收２８９４８點，跌４

５點或０﹒１６％，主板成交６８０﹒４９億元。國指報１０７１６點，跌４０點或０﹒３８％

。科指報８２１０點，升８點或０﹒１１％。

上證綜指報３５８１，升８點或０﹒２４％，成交２５５６﹒８５億元人民幣。深證成指報

１５１２２點，升１２２點或０﹒８２％，成交３２２７﹒３８億元人民幣。

賭股造好，銀娛（０００２７）走高５﹒５４％，報６２﹒８５元，為早市表現最佳藍籌；

金沙（０１９２８）升４﹒２２％，報３３﹒３５元；美高梅（０２２８２）升３﹒５６％，報

１２﹒２２元；澳博（００８８０）漲６﹒０３％，報８﹒６１元。

今日上市的兩隻新股和黃醫藥（０００１３）及奈雪的茶（０２１５０）走勢個別發展，前

者報５９﹒８５元，較招股價４０﹒１元高出４９﹒２５％，半日每手帳面賺９８７５元；後者

報１７﹒６元，比招股價１９﹒８元低出１１﹒１１％，每手蝕１１００元。



＊譚朗蔚：港股７月可翻身，看好手機設備股＊



富昌證劵譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，預計７月港股市況會較佳，主要受惠科技股追落

後走高，恆指有望達２９５００點水平。其中有傳騰訊（００７００）旗下騰訊音樂七一後會面

臨中國政府要求的巨額罰款，視乎其能否掃清相關疑慮，認為該股仍有空間追落後。

他仍然看好手機設備板塊，主要炒作新ｉｐｈｏｎｅ消息，舜宇（０２３８２）和瑞聲（０

２０１８）分別上望２８０元和６５元，比亞迪電子（００２８５）看６２元。（ｎｓ）

