《美元走勢－羅明立》短期美元仍佔優勢，可趁低吸納

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １１０﹒６０ １１０﹒４４ １１０﹒５６
歐元╱美元 １﹒１９０９ １﹒１８９３ １﹒１９００
英鎊╱美元 １﹒３８６１ １﹒３８１９ １﹒３８２７
美元╱瑞郎 ０﹒９２２３ ０﹒９２０６ ０﹒９２２１
美元╱港元 ７﹒７６２９ ７﹒７６１２ ７﹒７６２２
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《美元走勢》美國公布４月份Ｓ＆Ｐ╱ＣＳ２０座大城市房價指數按年漲１４﹒８８％，略
高於預期，創自２００５年以來的最大漲幅。同時，４月份ＦＨＦＡ房價指數按月升１﹒８％，
亦超出預期。兩個數據反映當地樓市繼續向好。此外，美國６月諮詢會消費者信心指數進一步升
至１２７﹒３０。
再有聯儲局官員表示對經濟前景看法樂觀，認為明年就加息並非不可能。言論有利美元走強
，美匯在９２水平以上窄幅上落，市場觀望本周五（２日）的就業數據，希望從中找到聯儲局調
整貨幣政策的立場會否有更強的理據。短期美元仍然佔優勢，仍然可趁低吸納。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒３０ １１１﹒８０ １０９﹒７０
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８５０ １﹒２０００
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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