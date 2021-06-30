《美元走勢－羅明立》短期美元仍佔優勢，可趁低吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒６０ １１０﹒４４ １１０﹒５６

歐元╱美元 １﹒１９０９ １﹒１８９３ １﹒１９００

英鎊╱美元 １﹒３８６１ １﹒３８１９ １﹒３８２７

美元╱瑞郎 ０﹒９２２３ ０﹒９２０６ ０﹒９２２１

美元╱港元 ７﹒７６２９ ７﹒７６１２ ７﹒７６２２

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《美元走勢》美國公布４月份Ｓ＆Ｐ╱ＣＳ２０座大城市房價指數按年漲１４﹒８８％，略

高於預期，創自２００５年以來的最大漲幅。同時，４月份ＦＨＦＡ房價指數按月升１﹒８％，

亦超出預期。兩個數據反映當地樓市繼續向好。此外，美國６月諮詢會消費者信心指數進一步升

至１２７﹒３０。

再有聯儲局官員表示對經濟前景看法樂觀，認為明年就加息並非不可能。言論有利美元走強

，美匯在９２水平以上窄幅上落，市場觀望本周五（２日）的就業數據，希望從中找到聯儲局調

整貨幣政策的立場會否有更強的理據。短期美元仍然佔優勢，仍然可趁低吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒３０ １１１﹒８０ １０９﹒７０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８５０ １﹒２０００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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