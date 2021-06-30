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即市新聞

30/06/2021 16:19

《美元走勢－羅明立》短期美元仍佔優勢，可趁低吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒６０　　　１１０﹒４４　　　１１０﹒５６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９０９　　　１﹒１８９３　　　１﹒１９００
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８６１　　　１﹒３８１９　　　１﹒３８２７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２２３　　　０﹒９２０６　　　０﹒９２２１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６２９　　　７﹒７６１２　　　７﹒７６２２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國公布４月份Ｓ＆Ｐ╱ＣＳ２０座大城市房價指數按年漲１４﹒８８％，略
高於預期，創自２００５年以來的最大漲幅。同時，４月份ＦＨＦＡ房價指數按月升１﹒８％，
亦超出預期。兩個數據反映當地樓市繼續向好。此外，美國６月諮詢會消費者信心指數進一步升
至１２７﹒３０。
　　再有聯儲局官員表示對經濟前景看法樂觀，認為明年就加息並非不可能。言論有利美元走強
，美匯在９２水平以上窄幅上落，市場觀望本周五（２日）的就業數據，希望從中找到聯儲局調
整貨幣政策的立場會否有更強的理據。短期美元仍然佔優勢，仍然可趁低吸納。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒３０　　　１１１﹒８０　　　１０９﹒７０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９５０　　　１﹒１８５０　　　１﹒２０００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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