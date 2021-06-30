《新股掛牌》和黃醫藥：無計劃英美退市，每年研發開支逾３億美元

《經濟通通訊社３０日專訊》和黃醫藥（０００１３）首席執行官賀雋於發布會上表示，今

年腫瘤藥物綜合銷售收入指引為１﹒１億至１﹒３億美元，料每年的研發開支約３億至３﹒５億

美元，現時有１０種創新藥物於臨床開發階段，另有３種主要產品已於中國獲批。他指是次於香

港上市能加速集團的產品發展，預期於２０２４年底至２０２５年集團能達至收支平衡。

他指出，公司已發展多年，會考慮繼續出售非核心業務，但強調要價錢合適，不急於出售相

關業務，又指在收購方面持開放態度，希望相關標的能與集團旗下的治療方法產生協同效應。

被問及是次股票代號為「１３」，而以前和黃的股票代號正是「１３」，他回應指，取得是

次代號並非僥倖，對公司取得代號「１３」感到自豪，因「１３」在廣東話中有好意頭的意思，

亦指該代號與和黃有好大關係。

他續指，集團沒有計劃在英美等地進行退市，集團現時聚焦香港，未來若有其他上市機會會

作考慮，但現階段集團發展良好，有充足的現金，而新建的上海工廠將用於支持２０２５年後的

生產需求。

對於集團的長遠發展策略，他指出，現時集團擁有１３種處於不同階段的創新藥產品，預期

５年內集團將擁有２５至３０種創新藥產品，並指癌症病發機制複雜，期望能藉著更多不同創新

藥的組合，來為患者提供更好的治療。（ｂｎ）

