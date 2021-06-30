  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/06/2021 12:53

《新股掛牌》和黃醫藥：無計劃英美退市，每年研發開支逾３億美元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》和黃醫藥（０００１３）首席執行官賀雋於發布會上表示，今
年腫瘤藥物綜合銷售收入指引為１﹒１億至１﹒３億美元，料每年的研發開支約３億至３﹒５億
美元，現時有１０種創新藥物於臨床開發階段，另有３種主要產品已於中國獲批。他指是次於香
港上市能加速集團的產品發展，預期於２０２４年底至２０２５年集團能達至收支平衡。
　　他指出，公司已發展多年，會考慮繼續出售非核心業務，但強調要價錢合適，不急於出售相
關業務，又指在收購方面持開放態度，希望相關標的能與集團旗下的治療方法產生協同效應。
　　被問及是次股票代號為「１３」，而以前和黃的股票代號正是「１３」，他回應指，取得是
次代號並非僥倖，對公司取得代號「１３」感到自豪，因「１３」在廣東話中有好意頭的意思，
亦指該代號與和黃有好大關係。
　　他續指，集團沒有計劃在英美等地進行退市，集團現時聚焦香港，未來若有其他上市機會會
作考慮，但現階段集團發展良好，有充足的現金，而新建的上海工廠將用於支持２０２５年後的
生產需求。
　　對於集團的長遠發展策略，他指出，現時集團擁有１３種處於不同階段的創新藥產品，預期
５年內集團將擁有２５至３０種創新藥產品，並指癌症病發機制複雜，期望能藉著更多不同創新
藥的組合，來為患者提供更好的治療。（ｂｎ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向30/06/2021
支付寶香港與信和集團於奧海城推四千呎「消費券體驗館」
FOCUS30/06/2021
【FOCUS】製造業PMI連跌三月　6月經濟放榜恐驚嚇
開市Good Morning30/06/2021
陳鳳珠：奈雪潛水值得追　和黃醫藥食胡先
財經熱話29/06/2021
【賣地計劃】政府下季推2幅住宅地涉200伙　總供應5400伙
財經熱話29/06/2021
【銀色債券】銀債發行額上調至最多300億　年齡門檻降至60歲
中國故事29/06/2021
《神州經脈》習近平頒「七一勳章」　滬指失三千六成交不足萬億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞TANITA BC-402智能體組成磅

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金