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30/06/2021 09:24

《新股上市》傳小鵬汽車（９８６８）招股價定於每股１６５元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《彭博》引述消息報道，來港「雙重上市」的電動車生產商
小鵬汽車招股定價每股１６５元，較最高招股價每股１８０元，低約８％，集資大約１４０億元

　　小鵬汽車每股發售價最高為１８０元，發行８５００萬股，當中５％在港公開發售，每手
１００股，入場費１８１８１﹒３９元，下周三（７日）掛牌。聯席保薦人摩通及美銀證券。
（ｃｌ）

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