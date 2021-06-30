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30/06/2021 16:31

《本港經濟》零售貨值連升四個月，５月按年升１０﹒５％勝預期

　　《經濟通通訊社３０日專訊》本港零售貨值連升四個月。根據政府統計處公布的臨時估計數
字，今年５月的零售業總銷貨價值為２９６億元，較去年同月上升１０﹒５％，比４月修訂後的
升幅１２﹒１％收窄，但仍勝市場預估的６﹒９％。扣除其間價格變動後，５月零售業總銷貨數
量按年升７﹒８％，較４月修訂後的升幅升１１％低，亦比市場預測升６﹒２％遜色。

＊即使在消費券刺激下，零售業經營環境短期內仍具挑戰＊

　　總結今年首五個月合計的零售業總銷貨價值估計按年上升８﹒９％，總銷貨量則上升８％。
　　政府發言人表示，零售業總銷貨量在５月繼續按年上升。不過，由於訪港旅遊業在世界各地
的旅遊限制下維持冰封，零售銷貨量仍遠低於疫情前的水平。展望未來，發言人指出，儘管即將
推出的消費券計劃應有助刺激本地消費意欲，但在缺乏旅客消費的情況下，零售業的經營環境短
期內將仍具挑戰。因此，大家必須努力實現更廣泛的疫苗接種，藉以創造有利條件讓零售業務全
面復甦。

＊５月網上銷售按年升５３％＊

　　在今年５月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔７﹒４％。該月的零售業網上銷售價值的臨
時估計為２２億元，按年上升５３﹒１％。今年４月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年上升
２６﹒９％。今年首五個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計按年上升５３﹒１％。
（ｃｌ）

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