５月香港人民幣存款按月升５％至逾五年高，港元存款增０﹒８％

《經濟通通訊社３０日專訊》金管局發表的統計數字顯示，香港人民幣存款上升５％，於５

月底為８２１１億元人民幣，為２０１６年１月以來新高。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於５

月份為４８２３億元人民幣，較４月份的５６１８億元人民幣下跌約１４﹒２％。

今年５月認可機構的存款總額上升１﹒２％，而該月份的貨幣統計數字並沒有受新股認購活

動影響。其中港元存款及外幣存款分別上升０﹒８％及１﹒６％。由年初截至５月底計，存款總

額及港元存款分別上升２﹒４％及３％。



＊首５個月貸款升３％



５月份貸款與墊款總額上升０﹒４％，由年初截至５月底計上升３﹒０％。其中在香港使用

的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款分別上升０﹒２％及０﹒９％。由於港元存款

升幅較港元貸款大，港元貸存比率由四月底的８３﹒２％，跌至５月底的８２﹒６％。



＊５月Ｍ３貸幣供應按年升８﹒５％＊



５月份港元貨幣供應量Ｍ２及Ｍ３同時上升０﹒６％，與去年同期比較上升８﹒５％。５月

份經季節因素調整的港元貨幣供應量Ｍ１上升３﹒３％，與去年同期比較上升２７﹒８％，部分

反映投資相關活動。貨幣供應量總額Ｍ２及Ｍ３於５月份同時上升１％，與去年同期比較上升７

﹒１％。（ｃｌ）

