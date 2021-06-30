《再戰明天》約翰遜與默克爾周五舉行會議，美國公布貿易收支

《經濟通通訊社３０日專訊》英國首相約翰遜與德國總理默克爾舉行會議，美國公布貿易收

支，料為周五市場焦點。



＊約翰遜與默克爾舉行會議＊



在重要經濟活動上，約翰遜與默克爾周五（２日）舉行會議。本港時間周五８：３０ｐｍ，

歐洲央行總裁拉加德參加一場經濟論壇的小組討論。

數據方面，本港時間明日９：３０ａｍ，澳洲公布５月出口，月率料由３％升上６％；５月

進口，月率料維持不變；５月貿易收支料由８０億澳元升至１０５億澳元。９：４５ａｍ，中國

公布６月財新製造業採購經理人指數，料由５２降至５１﹒９。

２：００ｐｍ，德國公布５月零售銷售，月率料由下滑６﹒８％升上４﹒６％。３：５５

ｐｍ，德國公布６月製造業採購經理人指數，料由６４﹒４升至６４﹒９。４：００ｐｍ，歐元

區公布６月製造業採購經理人指數，料維持於６３﹒１。５：００ｐｍ，歐元區公布５月失業率

，料維持於８％。

８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由３３９萬降至３３４萬；首次申請

失業救濟金人數料由４１萬降至３９萬。９：４５ｐｍ，美國公布６月製造業採購經理人指數，

料由６２﹒１升至６２﹒６。１０：００ｐｍ，美國公布６月ＩＳＭ 製造業指數，料由

６１﹒２降至６１。



＊歐元區公布生產者物價指數＊



周五５：００ｐｍ，歐元區公布５月生產者物價指數，月率料由１％升上１﹒２％，年率料

由７﹒６％升上９﹒５％。８：３０ｐｍ，美國公布５月貿易收支，料由負６８９億美元擴大至

７１３億美元；６月失業率料由５﹒８％降至５﹒６％。１０：００ｐｍ，美國公布５月耐用品

訂單；５月工廠訂單料由下滑０﹒６％升上１﹒６％。（ｈｌ）

