比亞迪：深交所受理分拆比亞迪半導體上市的申請文件

《經濟通通訊社３０日專訊》比亞迪股份（０１２１１）（深：００２５９４）公布，子公
司比亞迪半導體近日提交了其股份於深交所創業板首次公開發售及上市的申請材料，並於昨日接
獲深交所發出的《關於受理比亞迪半導體股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市申請文
件的通知》。深交所依據相關規定對比亞迪半導體報送的首次公開發行股票並在創業板上市的申
請報告及相關申請文件進行了核對，認為文件齊備，決定予以受理。（ｓｋ）
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