《小傳日記》友邦豪花過百億銀，都係為咗食大茶飯

《小傳日記》友邦保險（０１２９９）近排喺神州嘅業務發展真係順風順水，四川分公司已

喺４月開業，近日又獲中銀保監批准喺湖北省籌建分公司。到昨日又傳嚟更大嘅喜訊，集團通過

全資子公司投資１２０﹒３３億人仔，入股中郵保險２４﹒９９％股權，單交易仲有待獲得所有

必要的監管批准。

交易完成後，中郵保險註冊資本將增至２８６﹒６３億元人仔，一舉超越中國人壽（０２６

２８）註冊資本（２８２﹒６５億人仔），僅次於平安壽險和大家人壽，排到壽險行業註冊資本

第三位，同樣係有所得益。

中郵保險係中國郵政嘅子公司，通過其與郵儲銀行（０１６５８）分銷合作關係，具有遍佈

神州約４萬個金融網點及超過６億零售客戶。佢同友邦呢次合作，可謂互惠互利。神州大地作為

比較新興嘅保險市場，人口基數大之餘，又要面對老齡化問題，保險業務確實有龐大發展空間。

友邦首席執行官兼總裁李源祥都表示，神州保險市場商機龐大，市場規模已躍居全球第二，

目前有超過４０萬億美金嘅保障缺口，代表住巨大嘅長期增長機遇。友邦早已瞄準呢個大餅，唔

單只淨係想分一杯羹，梗係希望長食長有啦！

友邦今次豪花過百億銀入股，進一步擴大神州嘅布局，部署好食大茶飯，有實力同大型中資

保險佬喺神州市場拗手瓜，前景值得期待。請請！



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦（０１２９９） ９６﹒６５元 升０﹒９９％

國壽（０２６２８） １５﹒４６元 跌０﹒２６％

平保（０２３１８） ７６﹒２元 跌０﹒５２％

新保（０１３３６） ２６﹒４５元 升０﹒５７％

太保（０２６０１） ２４﹒５５元 升０﹒８２％

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