《退休多角度－程浩賢》低息環境下的基金投資選擇

《退休多角度》最近，金管局推出第八批通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ），即成熱話。對於退

休人士來說，在風險近乎零的情況下息率可達兩厘，相當吸引。其實眾多基金中，有些有別於傳

統股票基金或債券基金的另類基金選擇，可以如收息股一樣，每月或每季派息。雖然息率並非保

證，要視乎該基金經理的決定，但就可以多個機會自製一份被動收入。

疫情來襲，經濟下滑，市場亦相對波動，我們也許容易因此而忽略繼續投資的重要性。大家

不妨先研究及了解一些可以提供穩定收入的投資工具，而波幅較低和具升值潛力的產品。以下是

現時可供選擇的每月或每季派息基金類別，各具特色，其中優先證券是市場上較另類的選擇。



＊優先證券＊



＊優先與資本證券是同時擁有較高孳息率和信貸評級的資產類別之一。

＊在不同市況下與其他固定收益及股票產品的相關性較低。

＊近年當市場上漲時，優先證券表現相對較其它固定收益產品表現理想。當市場下跌時，優先證

券相對較股票更能抵禦下行壓力。



＊房地產投資信託（ＲＥＩＴｓ）＊



＊在經濟衰退╱周期早段時間一般表現較出色。

＊長期表現穩健，或較其他主要資產類別有效提升總回報。

＊房地產投資信託的長遠表現比較接近私人房地產多於股票，因此能有助分散股票投資組合的風

險。



＊亞洲高收益債券＊



＊亞洲地區，尤其是中國的增長前景相比起環球其他地區較具優勢。

＊提供接近股票的回報，同時波幅顯著較低。

＊收益率差距處於過去十年來最闊的水平，相比其他高收益債券類別仍具吸引力。



在退休策劃路上，不論您處於哪一個人生階段，挑選投資產品時考慮潛在收益的同時都要留

意控制波幅，穩定、分散風險及降低投資組合的波動性，對退休一族來說更為重要。

投資涉及風險，本資料只供一般參考用途。

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



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