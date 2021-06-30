《投資新視野－鄧嘉南》聯儲局鷹派訊號對通脹及市場的啟示

《投資新視野》美國聯儲局的聯邦公開市場委員會最近公布議息結果，宣布維持利率不變，

但暗示２０２３年底前可能會加息兩次，出乎意料採取了鷹派的立場，令不少人大感意外。目前

，市場正由流動性來推動，當出現邊際變化時，即市況從完全被流動性的利好因素所圍繞，變為

好壞參半，或加入潛在的流動性不利因素，形勢會因此被改變。

投資者一直關注通脹風險。市場的普遍看法是聯儲局容許經濟升溫，並且不大採取控制通脹

措施，而有關看法在今年期間一直維持不變。而疫後的市場復甦步伐強勁，投資者一般都不會聯

想到縮減量寬政策。

現時，市場的貨幣狀況仍然非常寬鬆，增長大致上仍相當強勁，但之後對邊際流動性或其預

期數字可能需稍作修正。這意味著，在這種環境下非常看好風險資產的投資者可能需稍停下來思

考，尤其在估值水平方面。另外，信貸息差目前極窄，股票估值相比其起始點已明顯上升。因此

，市場可能正漸見風險，只要稍為傳出不利消息，可能已足以對市場造成衝擊，但目前股市在應

對這種衝擊方面表現不錯，但其餘的衝擊仍尚未浮現。

至於中國方面，信貸脈衝在數月前已出現顯著變化，現正朝不太寬鬆的政策方向發展，因為

債務高企的情況引起當局關注。回看全球金融危機後的增長周期，事實上在中國出現的屬於小周

期，當局將放寬信貸以防止增長過度惡化，之後一般將較早加以調控，這亦解釋了金融市場出現

的小周期。中國的政策脈衝正在改變，市場亦開始衡量美國是否開始採取同樣措施。因此，市場

環境已開始轉變，並將會影響流動性，可能對風險資產的估值造成不利影響。

事實上，聯儲局或需更為對稱的政策，即允許通脹高於目標，而非預先過度遏止，尤其是處

於通縮環境。因此，所有央行都在使用「暫時性」一詞，即鑑於新冠病毒疫情的性質及隨後復甦

的程度，市場受到供應面的衝擊出現的瓶頸情況及短期通脹壓力。通脹結構正在轉變，而許多通

脹影響均屬暫時性。由於基數效應消退，未來數月的通脹數據應較為理想。

按目前的市場形勢來看，債券價格上升、黃金遭拋售、美元上揚等情況可能會出現。這會觸

發若干趨勢，因為投資者對不同資產類別的持倉部署已變得相對極端。投資者目前普遍沽美元，

但由於聯儲局表示將引導美元走勢，以應對經濟狀況的轉變，因此美元上揚應會帶來變化。假如

拜登能夠落實其政策，當局將推出重大財政措施，這表示貨幣政策的負擔有望減輕。

我們現在正步入新的通脹時期。短期而言，市場已完全消化通脹憂慮的因素，從美國市場的

價格盈虧平衡點上可見一斑。聯儲局為市場熾熱情緒降溫可說是正確的考量，因為風險環境從流

動性角度來看已經轉變，投資者需留意此情況是否屬於暫時性，抑或市場會否將在未來一段較長

時期出現流動性的不利因素。《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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