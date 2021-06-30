《豐碩成果－盧穗欣》人幣中長線發展強勢，中國股債市有「錢」景

《豐碩成果》市場憧憬美國聯儲局可能會於明年稍後時間宣布加息，理論上，美國加息會使

新興市場的資金流回美國，市場擔心人民幣會因此受到影響，從而利淡中國的股、債市。其實，

即使美國有計劃加息，環球市場仍相對維持著低息環境，故資金仍會追逐孳息率較高的中國債券

；人民銀行也持續對市場「放水」，可見市場資金仍然充裕。



＊人民幣短期或受壓，中長線有升值空間＊



短線來說，若美國計劃加息，美元匯價或會上升，令人民幣匯價可能輕微波動。但從基本面

來看，人民幣走勢有相當支持。人民銀行一直積極推動人民幣國際化，並進一步開放內地金融市

場予境外投資者。根據環球銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）於３月公布，今年２月人民幣已是

全球第五大支付貨幣，未來有望會逐漸超越英鎊和日元，成為全球第三大支付貨幣。特別是在「

一帶一路」地區，人民幣已開始成為結算和交易貨幣。同時，人行加速推行數碼人民幣，促進跨

境支付和融資，增加人民幣在國際間的覆蓋和流通性。所以，以中長線來說，人民幣具有可觀的

升值潛力，令人民幣資產備受環球投資者注目。

中國經濟增長領先全球 利好債市

中國一直採取積極的市場政策，刺激經濟發展。早前，中國國務院總理李克強就宣布將今年的經

濟增長目標定為６％以上，高於其他地區的國內生產總值（ＧＤＰ）增長。市場對中國經濟發展

前景有信心，利好資金流入，特別是債市。中國債市為全球第二大市場，而隨著不同的國際指數

都納入中國債券，機構投資者對中國債券的需求愈來愈大，提高債券的流通性，債價亦預期會穩

步上揚。



＊北上資金升幅強韌，看好股票後市走勢＊



美國債息趨升，令短線美元匯價造好。但歷史數據顯示美元匯價與中國股市呈相反走向，而

且滬港通和深港通的資金流量持續攀升，令中國股市維持熱度。尤其是北上資金，自年初以來，

升幅依然強韌，截至今年３月，北上累積資金逾２，５００億美元。除了來自香港流入中國股市

的資金上升，在岸外資公司投資Ａ股市場金額及佔比均持續上升，反映中國股市仍獲環球投資者

的青睞。

至於行業方面，以下幾類型股份甚具投資價值，包括：資訊科技、航運業、本土消費、新能

源應用等。中國的「十四五綱要」提到要擴大國內科研資源，重點發展集成電路、芯片、科技、

高端儀器等，有利資訊科技股；西方國家龐大經濟刺激計劃推升消費支出，帶動中國出口走勢；

受惠於航運價提升，航運業前景可觀；另外，中國人均收入逐步恢復至疫前水平以及儲蓄率較其

他國家低，令中國本土消費成為經濟動力主軸；全球氣候戰下，中國的可再生新能源裝機數量為

世界第一，佔總發電量三成，特別利好新能源汽車、光伏業等等。

經濟復甦步伐隨著疫苗開始廣泛接種而加快，令板塊間的輪動變得更繁密，基金經理能夠憑

藉多年的投資經驗，及透過專業的判斷，精確捕捉板塊間的輪動機遇，更不時留意市場的資金狀

況，把握理想的時機，進行積極的組合管理，為投資者爭取更佳回報。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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