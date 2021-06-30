港股六月未能重上二萬九關，恒指收跌１６６點報２８８２７點

《經濟通通訊社３０日專訊》隔晚美股三大指數齊揚，標指及納指收市再創新高。本日為６

月最後一個交易日，港股開升１１３點報２９１０７點，全日曾高見１９１４６點。然而，港股

似乎在高位欠支持，走勢乏力下迅速調頭，反覆下跌，全日低位見２８８２７點。全日由內房股

與車股領跌，港股最終收報２８８２７點跌１６６點或跌０﹒５７％，未能重上二萬九關。主板

成交１４０３億元。國企指數報１０６６３點，跌９３點或跌０﹒８７％。恆生科技指數報８１

５５點，跌４５點或跌０﹒５６％。

Ａ場兩市則見揚升，上證綜合指數報３５９１點，升１８點或升０﹒５０％，成交４１４６

﹒９８億元人民幣；深證成份指數報１５１６１點，升１６１點或升１﹒０８％，成交５２７７

﹒７４億元人民幣。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆安 （０１０４４） ５２元 跌４﹒４１％

潤地 （０１１０９） ３１﹒４５元 跌３﹒３８％

吉利 （００１７５） ２４﹒４５元 跌３﹒３６％

信義光能（００９６８） １６﹒７６元 跌３﹒１２％

安踏 （０２０２０） １８２﹒８０元 跌２﹒７７％



中海外 （００６８８） １７﹒６４元 跌２﹒５４％

龍湖 （００９６０） ４３﹒５０元 跌２﹒４７％

阿里健康（００２４１） １７﹒２２元 跌２﹒３８％

碧桂園 （０２００７） ８﹒７０元 跌２﹒２５％

比亞迪 （０１２１１） ２３２﹒２０元 跌１﹒８６％

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表列十大跌幅科指股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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快手 （０１０２４） １９４﹒８０元 跌３﹒７５％

明源雲 （００９０９） ３８﹒５５元 跌３﹒３８％

微盟 （０２０１３） １７﹒１２元 跌３﹒０６％

阿里健康（００２４１） １７﹒２２元 跌２﹒３８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ９５６元 跌２﹒２５％



新東方在線

（０１７９７） ９﹒７３０元 跌１﹒８２％

聯想集團（００９９２） ８﹒９３０元 跌１﹒７６％

小米 （０１８１０） ２７０元 跌１﹒６４％

閱文 （００７７２） ８６﹒３５０元 跌１﹒３７％

萬國數據（０９６９８） ７６﹒９００元 跌１﹒１６％

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（ｊｃ）

