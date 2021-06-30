《輪證國度－劉嘉寳》美團表現亮麗，吉利短線或出現回吐

《輪證國度》恆指上周接連衝破多條移動平均線，重上２９０００點水準。港股上周五

（２５日）在科技、金融板塊帶動下再度強勢反彈，重越１００天線。周一走勢個別發展，銀行

及保險股普遍回調，拖累恆指微跌１９點收市，而科技指數則在部分大型科技股帶動下依舊升勢

不減。周三（３０日）港股漲勢回落，科技板塊普遍回調，金融板塊表現低迷，恆指受累再度跌

落２９０００點下方。大市暫缺乏消息作進一步突破，但仍需留意本周即將發布的中美經濟數據

，或對市場產生一定的波動。

個股方面，美團早前反彈，表現亮麗。上周五更升穿１００天線及保力加通道。本周一

（２８日）見三個月高位３３８元後回軟。過去五日資金流更錄得５９８４萬流出輪證好倉，預

計投資者會食糊離場。短線要留意美團股價能否企穩１００天線，或回調至１０天線作整固後再

向上突破。

投資者如看好美團股價走勢，或可留意美團購２０７６４，行使價３８０﹒２元，實際槓桿

７﹒４倍，引伸波幅４９﹒６％，換股比率１００兌１，２０２１年９月２７日到期。

相反，看淡則可留意美團沽２４５４８，行使價２５２﹒６８元，實際槓桿７﹒３倍，引伸波幅

４７﹒８％，換股比率１００兌１，２０２１年９月３０日到期。

汽車板塊近月回升，吉利汽車（００１７５）自上月低位元１７﹒３４升至上周高位

２７﹒４（２４日）。上周五突傳出消息吉利正式撤回於科創板上市的申請。其後發通告指，今

年３月成立的合資公司極氪智慧科技，將探索不同的外部融資方案。吉利汽車強調，目前業務運

作良好，撤回科創板上市申請不會對財務狀況或營運造成任何重大不利影響。撤銷回Ａ消息加上

經已累積一定升幅，短線或出現回吐，但預期汽車產銷量將在第四季回升，其後逐步恢復正常。

股價有望調整後發力再上。另外，小鵬汽車上市在即，電動車板塊是近年港股熱炒概念股，小鵬

上市料將令板塊熱度再升溫。

投資者如看好吉利股價走勢，或可留意吉利購１５８５４，行使價３０﹒０４元，實際槓桿

５﹒５倍，引伸波幅５８﹒０％，換股比率１０兌１，２０２１年１０月２６日到期。

相反，看淡則可留意吉利沽２４１７６，行使價２０﹒８３元，實際槓桿７﹒７倍，引伸波幅

５０﹒４％，換股比率１０兌１，２０２１年９月２日到期。

《國泰君安股票衍生工具銷售副總裁 劉嘉寳》



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