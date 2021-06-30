《鍾之日記》香江先抑後揚，半年跑贏滬深

《鍾之日記》６月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股三大指數齊揚，標指及納指收市再創新高。本日為６月最後一個交易日，港股開升

１１３點報２９１０７點，全日曾高見１９１４６點，然而在高位欠支持，走勢乏力下迅速調頭

，反覆下跌，最低位見２８８２７點。全日由內房股與車股領跌，恆指最終收報２８８２７點跌

１６６點或跌０﹒５７％，未能重上二萬九關。主板成交１４０３億元。

港股上半年市況反覆，首季先高後低，於２月突破３１０００關，３月回調至２７５００點

年內低位，次季卻展露回升跡象，５月及６月更未算窮絕。總結上半年，港股累升１５９６點或

５﹒８６％，跑贏滬綜指的半年升３﹒４％。

另據統計，上半年南向資金累計淨流入超４６４７億港元。



＊滬指半年升逾３％，創業板飆至六年高＊



大宗商品價格持續高企，拖累本月中國製造業經濟數據平平，而且受疫情影響，非製造業商

務活動景氣程度顯著回落。惟Ａ股在上半年最後一個交易日平穩落地，工業、金融等板塊均維持

上升，拉動滬綜指全日升０﹒５％，報３５９１﹒２點，三千六前止步，累計上半年滬指升幅達

到３﹒４％。深市今日表現比滬市更強，半導體板塊爆發，深成指今日升１﹒０８％，創業板指

更漲２﹒０８％，盤中曾創出６年新高。累計今年上半年，深成指上升４﹒７８％，惟創業板指

延續上年瘋狂行情，今年上半年再漲超過１７％。

交投持續回落，兩市成交９４２５億元人民幣，按日下跌５﹒５％。



＊新股上市兩極化，和黃賺過萬奈雪蝕逾千＊



港股今日有兩隻新股上市，惟兩邊氣氛大不同。其中一隻是長和系回流新股和黃醫藥

（０００１３），雖然公開發售超購僅４﹒２倍，而且一手中籤率高達６０％，不過今日掛牌表

現突出，最狂曾飆逾１﹒１倍，令人感到意外。和黃醫藥今日最終收報６０﹒３元，較招股價４

０﹒１元高出５０﹒３７％，一手５００股，不計手續費，每手帳面賺１０１００元。

和黃醫藥目前在英國、美國已經上市，當中和黃醫藥美股獲部分投行追縱分析，港股首掛大

升後，和黃醫藥最新股價與投行最樂觀目標價尚有約一成半水位。

和黃醫藥目前專注於發現、開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法，兩

款自主研發的腫瘤藥物「呋喹替尼」、「索凡替尼」於２０１８年、２０２１年初獲批推出市場

，而第３款藥物預料最早今年在中國獲批上市。據和黃醫藥招股書過去３年收益由２﹒１４億美

元增至去年的２﹒２７億美元，但最新年度錄得逾１億美元虧損。

有人歡喜有人愁。另一邊同日上市的奈雪的茶（０２１５０），招股時雖獲市場熱搶，公開

發售超購逾４３１倍，一手中籤率僅８％，但首日上市即遭破發，開報１８﹒８６元，較招股價

１９﹒８元低４﹒７５％，其後更走愈低，最終收報１７﹒１２元，一手５００股，每手蝕１３

４０元。



＊過大海開通在望，金銀二獸齊歡呼＊



澳門旅遊業有望復甦，據本港媒體報道，澳門政府已向當地酒店業界商討通關後安排，包括

香港入境澳門的旅客，為其健康碼標記一種新的指定顏色，並容許該批人士於酒店範圍內活動，

但會盡量避免香港旅客在公共場所除下口罩活動，包括禁止使用酒店游泳池及其他水上設施。消

息指，澳門政近日已聯絡船公司，了解往返澳門的船隻能否順利運作、航線恢復及人手安排等，

估計與短時間內復航有關，但復航日期仍未有定案。

澳門政府於本周一（２８日）曾表示，正與本港磋商通關事宜，包括不會要求香港在本地確

診個案「清零」２８日後才恢復通關。

港股半年收官日，濠賭板塊竟是表現最強藍籌，銀河娛樂（０００２７）全日升４﹒４％，

金沙中國（０１９２８）走高２﹒２％。同業澳博控股（００８８０）同升４﹒４％。



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