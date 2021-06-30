【數據解讀】統計局：製造業ＰＭＩ運行平穩，供需兩端一降一升

《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布的６月中國製造業ＰＭＩ、非製造業ＰＭＩ和

綜合ＰＭＩ產出指數分別為５０﹒９％、５３﹒５％和５２﹒９％，比上月回落０﹒１、１﹒７

和１﹒３個百分點，雖全數回落但均持續位於臨界點以上，經濟運行繼續保持擴張態勢。

６月製造業ＰＭＩ連續三個月走低，降至５０﹒９％，惟略好預期的５０﹒８％。國家統計

局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，６月製造業ＰＭＩ運行平穩，供需兩端一降一升。

分項指數中，６月生產指數為５１﹒９％，比上月回落０﹒８個百分點，近期部分企業生產

活動受到芯片、煤炭、電力供應緊張以及設備檢修等因素影響，生產擴張放緩。新訂單指數為

５１﹒５％，比上月小幅上升０﹒２個百分點，反映市場需求保持增長。



＊「缺芯」等因素對汽車業帶來不利影響＊



趙慶河指，紡織服裝服飾、醫藥等行業生產指數和新訂單指數均位於較高景氣區間。石油煤

炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數均降至臨界點以下，行業景氣水平

下降；汽車製造業兩個指數連續兩個月位於收縮區間，「缺芯」等因素給行業發展帶來不利影響

。

此外，他又提到，近期出台的一系列「保供穩價」政策效果顯現。從主要原材料購進價格指

數看，除石油煤炭及其他燃料加工業繼續攀升外，其他行業均明顯回落。從出廠價格指數看，黑

色金屬冶煉及壓延加工業、有色金屬冶煉及壓延加工業下降幅度較大，均落至收縮區間；但石油

煤炭及其他燃料加工業仍高於７０％，產品出廠價格繼續上升。（ｌｃ）

