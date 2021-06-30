《輪證高清－孫明哲》全新板塊即時資訊助你了解資金輪動

《輪證高清》觀察今年上半年窩輪需求的情況，發現恆指產品的需求持續下跌，轉移至不同

版塊身上。在今年第二季需求上升最明顯的版塊是內險股，股價表現相對落後，資金積極趁低吸

納保險股窩輪。另外，貴金屬及石油等資源價格於第二季明顯上升，帶動資源股造好，相關窩輪

需求亦有所上升。而於首季已見強勁需求的資訊科技股、汽車股、醫藥股於第二季的需求仍然持

續。

資金隨著市況變化於不同版塊、不同股份之間捕捉機會，因此投資者對資金及需求流向的資

訊要求越來越殷切，投資者可以透過發行商網站得到窩輪資金流向以及港股通的資金流向，了解

短線資金以及北水部署。事實上，需求會隨著股價表現迅速轉變，投資者需要注意即時股價表現

，但應如何在眾多股份中有系統地觀察呢？高盛於網站上新增了即市版塊表現專頁

（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｃｇｉ╱ｍａｒｋｅｔ╱

ｓｅｃｔｏｒ＿ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ﹒ｃｇｉ），綜合各版塊中股份的走勢，為每一版塊統

計出整體表現及成交金額，從而比較不同版塊的即市表現，讓投資者即時了解哪一個版塊表現突

出。在每一版塊中亦可以細分不同股份的表現，以便觀察哪一股份帶動整個版塊變化，另外亦有

相關焦點產品介紹。投資者可於這個即市版塊表現一頁中找出表現突出或落後的版塊，再配合相

關消息及新聞，分析是否應該高追或低吸，為部署作更有系統的準備。

總括而言，資金不斷在不同版塊之間尋找機會，現時的策略亦不應如以往只集中留意恆指或

個別科技股，事實上，恆指及騰訊（０７００）在第二季中窄幅上落，反而應該透過版塊表現及

資金流向等數據了解需求何在，為投資組合尋找更多其他機會。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買

結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

