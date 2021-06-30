《投資智慧－鄧聲興》中動向業績增長動力十足，近期股價走勢向好

《投資智慧》中國動向（０３８１８）公布２０２０╱２１財年業績，整體表現出色，收入

同比上升２７﹒８％至１９﹒７億元（人民幣．下同）；淨利潤則同比上升３９４﹒８％至

１８﹒１億元。公司派發每股股息０﹒１０７７元，對比去年同期增長１４７％，派發股息高達

盈利之３５％，屬高息類股份。隨著去年中國內地率先在全球疫情中恢復，帶動整體經濟重拾升

軌，社會消費力顯著提升，也利好一眾消費股。新疆棉事件後，市場熱烈追捧一眾運動品牌股份

，致使該行業板塊股價最近一再創新高。集團作為Ｋａｐｐａ品牌在中國大陸及澳門的全部權益

持有人，近期股價走勢向好，升破所有平均線。



＊積極開拓新興平台，電商業務增長迅速＊



集團近年力推類直營改革，提升渠道控制能力，各項營運數據向好，庫存顯著下降，存貨周

轉天數同比下降５４天至１９４天，現金循環周期也減少了３６天至１５１天。同時，採取線上

線下結合的營運模式，除了一直以來經營的天貓、京東等主流平台，亦積極開拓新興平台，如小

紅書、拼多多及抖音等，得力於此電商業務全年增長３１﹒７％。而線下方面，則採用全渠道數

碼化和規劃物流布局，完善ＳＣＲＭ會員系統、雲倉、智能門店系統。５月於北京三里屯開設首

家Ｋａｐｐａ概念店，推出店舖專屬系列，銷售反應理想。集團未來將專注於中高端市場，聚焦

年青時尚的新一代，大力推進六代店形象。



＊投資表現亮麗，財務狀況穩健＊



投資業務方面集團的表現也相當亮眼，去年更為主要盈利貢獻來源，全年投資回報率為１８

％，收益近２１億元，目前投資組合中包括有雲峰基金、復星、中信產業基金等。同時，集團財

務狀況穩健，現金充裕、借貸低。在集團目前各項經營指標顯示穩定上升之際，伴隨消費升級以

及雙奧會帶來的契機，集團業績增長動力十足，可適當關注。

《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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