《拆局麒想－林嘉麒》友邦入股中郵保險惹憧憬，股價下半年要彈

《拆局麒想》友邦保險（０１２９９）公布，通過其全資子公司友邦保險公司投資１２０億

元人民幣，認購中郵人壽保險股份２４﹒９９％投資後股權，交易需待獲得所有必要的監管批准

。今次是友邦首次入股內地保險公司，亦是短期內第二個擴展業務的大動作，較早前（６月２３

日）公司獲批准著手在湖北省籌建分公司。眾所周知，友邦在內地發展一直有優勢，早於今年３

月已獲准在四川設立分公司開展業務，亦是友邦人壽自２０２０年以來首次設立區域公司，因此

投資者對於友邦未來策略是以內地自設分公司拓展新業務不會感到意外。



＊成功入股引發新戰略意義＊



友邦今次入股內地保險公司早前已傳出，能夠成功可說是一個新的戰略意義。友邦透過入股

，可加快拓展業務藍圖，一定比自己發展開設公司回報快。中郵保險是中國郵政集團子公司，通

過其與郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）的分銷合作關係，在中國有約４萬個金融

網點及超過６億零售客戶。中郵保險目前在２１個省份銷售產品，覆蓋郵儲銀行分銷網絡的８０

％。中國郵政集團與及郵儲銀行最強賣點就是網絡覆蓋率高，再加上郵政事務對用戶黏貼度，形

成線下的活躍用戶，今次友邦成功入股，未來想像空間大。另一方面，參照一下安聯（中國）保

險公司的發展，在２０２０年與中信信託成立公司後，成功與中資股東達成產權轉讓協定，將餘

下４９％的股權買入，繼而成為全資子公司。當然，筆者並不認為友邦能夠全資擁有中郵保險，

惟未來增加持股的難度未必會太高。



＊中國內地年化保費超越香港＊



事實上，外資保險公司在內地資產規模仍然屬於非常細。截至２０２０年末，境外保險機構

在華共設立了６６家外資保險機構、１１７家代表處和１７家保險專業仲介機構，外資保險公司

總資產１﹒７１萬億元。對於友邦而言，投資者一直看好其在內地發展，而內地市場對集團貢獻

比例不斷增加，從２０１５至２０２０年開始，新業務價值（ＮＢＶ）佔比已由１５﹒３％提升

至３１﹒７％，內含價值（ＥＶ）佔比從１１﹒８％提升至１６﹒４％，總保費佔比從

１０﹒２％提升至１５﹒９％。何況中國內地的新業務價值利潤率是最高，２０２０年度高達

８０﹒９％，遠高於集團平均值５７﹒７％，而期內年化保費已超越香港，成為單一市場最大。

以此發展形勢下，友邦成功在內地多地開設分公司，加上入股中郵保險等利好因素刺激下，未來

前景絕對樂觀。

友邦中國布局在「非一線城市」，加上內地保險業產品缺乏多元化，友邦有較強優勢。再者

，疫情後，預期東亞南會有明顯恢復，同時憧憬香港未來復甦帶動業務改善。股份今年上半年持

續橫行於９１﹒５至１０４元水平，相信下半年突破發力機會很大，可作為下半年個股投資選擇

之一。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



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