《樓市亮話－湯文亮》識買樓才會買摸貨

《樓市亮話》有老友問，怎樣才算是頂級投資者，我話是懂得買摸貨的人，老友以為我講錯

，應該是賣摸貨的人。其實，要賣摸貨是很容易，買十幾個單位或者車位返嚟，要賣走三兩個是

很容易，但剩下的是很難賣走，情況好似去買橙，小販用１００元買入十個橙，而有人可以用

１１元一個任揀，表面上是小販每個賺了一元，但被人揀完揀剩，只剩下一大堆籮底橙，一元一

個都未必有人買，所以，能夠以合理價錢，買到優質摸貨，雖然賣家是賺錢，但買到摸貨的人仍

然是贏家。



有人問我投資物業有咁長時間，最失威是那一次，蝕了幾次錢。我最失威的一次是買入一整

層高樓層商廈，賺了１０幾個％就賣走，我賣走之後就呻笨，咁靚物業冇可能賣走，以後，我冇

機會買入類似樓層，即使我願意出高價都買唔到，那次雖然表面上賺到少少錢，但其實是輸了很

多，因為那層商廈有巨額升幅，我唔知人點睇，但我自己認為是失威失到盡。



有一些人可能時來運到，突然間可以買到一些優質物業，但又唔夠膽揸，最後要將物業摸走

，表面上賺了一些ｅａｓｙ ｍｏｎｅｙ，其實是錯失了一生不可多得良機，碰上這些機會，千

祈唔好手軟，唔好怕俾錢人賺，因為結果是那人賺得少，接手的買家賺得多，如果唔願意接摸貨

，最後損失最大的反而是不願意接摸貨的人。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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