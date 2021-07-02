《缸邊嫺談－黃惠嫺》高值醫用耗材集中帶量採購，醫療器械企受惠

《缸邊嫺談》２０２１年６月４日，中國國家醫保局聯合國家發展改革委、工業和信息化部

、財政部、國家衛生健康委、市場監管總局、國家藥監局、中央軍委後勤保障部印發了《關於開

展國家組織高值醫用耗材集中帶量採購和使用的指導意見》（「指導意見」），提出探索完善集

中採購政策，並逐步擴大覆蓋範圍，以促進高值醫用耗材價格回歸合理水平，減輕患者負擔，降

低企業交易成本，引導醫療機構規範使用，從而更好保障人民群眾病有所醫。指導意見亦明確將

部分臨床用量較大、採購金額較高、臨床使用較成熟的高值醫用耗材納入採購範圍，並根據市場

銷售情況、臨床使用需求以及醫療技術進步等因素，確定入圍標準。所有公立醫療機構（含軍隊

醫療機構）均應按規定參加高值醫用耗材集中帶量採購，醫保定點社會辦醫療機構可按所在省

（或自治區╱直轄市）的相關規定，自願參加集中帶量採購。

隨後於６月２１日，國家組織高值耗材聯合採購辦公室發布《國家組織人工關節集中帶量採

購公告》，這已是內地第二次在國家的層面就高值耗材進行集中採購，主要是針對初次置換人工

全髖關節及人工全膝關節等高值耗材產品。隨著指導意見的出台，相信未來高值耗材的集中採購

或會常態化。

今次採購按醫療機構採購需求、企業供應能力、產品材質３個條件分為Ａ、Ｂ兩組進行，綜

合考量了產品類型和機構的需求量，且並未區分國產及進口，在醫療機構自主報量的情況下，有

利於國產規模化企業實現進口替代。另外，由企業先選擇申報產品類型，醫療機構再填報需求，

所以醫療機構在選擇時可能會傾向合作過的龍頭企業且相對高價的產品，所以小規模企業即便大

幅降價也極可能無法以獲得過多市場份額的方式彌補降價損失，從而限制了部分企業低價競爭的

情況，在一定程度上避免了虧損。而Ａ、Ｂ組的機制，在同一競價單元中，按企業競價比較價格

，價格由低到高排序，以確定入圍企業。若Ａ組企業數量為７至８家，即最少只有１家落選，淘

汰率低，中標機會率較高，降價幅度有望相對較小。而若國產產品分到Ａ組，憑藉相對進口品牌

明顯的價格優勢，則有較大可能中標。



＊骨科植入性醫療器械市場規模預測＊



今次的集中採購公告亦就產品類別、採購規則、競價規則等進行全面說明。骨科醫療器械是

醫療器械行業中最大的細分行業之一，隨著內地人口老齡化進程加速和醫療需求不斷上升，近幾

年骨科植入市場規模不斷增長。內地骨科植入性醫療機械市場銷售收入由２０１５年的１６４億

元（人民幣．下同）增長至２０１９年的３０８億元，年複合增長率為１７﹒０３％，市場規模

於２０２０年更達３６０億元。根據產業規劃諮詢與解決方案供應商前瞻產業研究院的預測，未

來隨著內地人口老化程度加快、醫療水平提升、健康意識增強、衛生費用支出增加等，內地骨科

植入物市場規模將會持續加快增長。預計在２０２０年至２０２４年，內地創傷植入物市場銷售

收入複合年增長率將達１２％左右，脊柱植入物市場銷售收入複合增長率為１４％左右，脊柱植

入、人工關節植入物市場銷售收入年複合增長率為１５％左右。現時內地的骨科植入物各細分市

場的滲透率仍遠低於美國的４０％至７０％，可見市場發展空間充裕。

其實，自從２０１９年５月中央全面深化改革委員會第八次會議審議通過《治理高值醫用耗

材改革方案》後，醫療器械由去年底亦開始進入集中採購行列。去年１１月５日，內地組織高值

醫用耗材聯合採購辦公室對冠脈支架集中帶量採購，中選的冠脈支架平均價格從１﹒３萬元降至

７００元左右，降幅超九成，降價幅度出乎市場預期，亦給醫療器械企業帶來極大的震盪，相關

的上市醫療器械股份股價亦有所受挫。市場認為第二次高值耗材帶量採購的競價規則較第一次溫

和，因此在指導意見出台後相關的醫療器械股受到資金追捧，板塊升勢明顯。加上今次的指導意

見並未有區分國產及進口，在醫療機構自主填報採購數量的情況下，有利國產骨科醫療器械企業

實現進口替代，加上在內循環的大背景之下，現時國產化的關節利用率仍然偏低，預料將對國產

骨科醫療器械企業有利。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與醫療器械股板塊相關的股份



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