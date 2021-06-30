《日入而息》和黃醫藥首掛收升逾五成，本港５月零售銷售勝預期

《今天重點》﹡和黃醫藥（０００１３）收高逾５０％，每手賺逾萬元；和黃醫藥指為能以

和黃的舊股票代號１３上市感到驕傲；無計劃英美退市，每年研發開支逾３

億美元

﹡奈雪的茶（０２１５０）收低近１４％，每手蝕１３４０元；奈雪的茶冀成

為做茶文化走向世界的創新者和推動者

﹡永泰地產（００３６９）以逾２６億奪粉嶺古洞段住宅地，高於預期

﹡明年２月２７日起，２元乘車優惠年齡門檻降至６０歲

﹡本港零售貨值連升四個月，５月按年升１０﹒５％勝預期

﹡本財年首兩個月錄２０８億赤字，財政儲備９０７０億

﹡５月香港人民幣存款按月升５％至逾五年高，港元存款增０﹒８％；５月新

批按揭貸款按月增１２％，新申請個案減４％

﹡中國６月官方製造業ＰＭＩ降至５０﹒９％，略好預期



《即日市況》﹡港股六月未能重上二萬九關，恆指收跌１６６點報２８８２７點



《深滬股市》﹡滬綜指半年收官累漲３﹒４％，創業板半年漲１７％



《美元匯價》﹡短期美元仍佔優勢，可趁低吸納；歐元最新報１﹒１８８２╱８５，日圓最

新報１１０﹒４８╱４９



《公司業績》﹡醫思健康（０２１３８）年內溢利減少３３％，末期息１２﹒９仙

﹡力勁科技（００５５８）年度溢利飆升１０４倍，末期息３仙十送一紅股

﹡宏安集團（０１２２２）年度少賺７４％，息０﹒２仙

﹡信星集團（０１１７０）年度虧轉盈８８１０萬，連特息共２﹒８仙

﹡雅各臣（０２６３３）年度溢利減少近兩成，末期息１﹒５仙

﹡賓仕國際（０１７０５）年度少賺４７％，不派息

﹡上諭（０１６３３）全年盈轉虧蝕１４４７﹒５萬元，不派息

﹡維珍妮全（０２１９９）年純利按年跌５７％，派末期息３﹒３仙及特息

１﹒５仙



《公司資訊》﹡壹傳媒集團將於７月１日起停止運作；壹傳媒（００２８２）擬售台灣媒體

業務，料下月３０日前簽交易協議

﹡ＡＸＡ安盛表示參加本地遊旅行團前接種疫苗可獲免費個人意外保障

﹡ＴＡＴＡ健康（０１２５５）認購比利時新興治療產品開發商股權

﹡恆生銀行（０００１１）推出認購銀債７項費用豁免優惠

﹡匯豐表示歡迎年齡門檻降低，續提供多項手續費豁免優惠；匯豐委任

Ｊａｃｋｉｅ Ｍａｕ為中國內地私人銀行負責人

﹡三巽（０６６１１）今起招股，一手入場費約５２５２元

﹡卡牌遊戲公司雲湧控股於香港提交上市申請

﹡艾美疫苗向港交所提交上市申請

﹡傳小鵬汽車（０９８６８）招股價定於每股１６５元

﹡環球新材國際（０６６１６）今起招股，入場費４２６２﹒５２元

﹡騰盛博藥（０２１３７）今起招股，入場費１１２３７﹒１１元

﹡和黃醫藥（０００１３）為能以和黃的舊股票代號１３上市感到驕傲；無計

劃英美退市，每年研發開支逾３億美元

﹡奈雪的茶（０２１５０）冀成為做茶文化走向世界的創新者和推動者

﹡小米（０１８１０）因商標權權屬再次起訴拼多多

﹡中集集團（０２０３９）與煙台國豐集團簽署戰略合作協議

﹡中播（００４７１）主席同意放棄２２００萬美元債務

﹡申酉控股（０８３７７）折讓近２％配股，淨籌３１３２萬元

﹡何猷龍旗下黑桃資本ＳＰＡＣ向美國申請ＩＰＯ

﹡信置（０００８３）與中銀香港簽訂１０億元可持續發展表現掛勾貸款協議

﹡威高國際（０１１７３）今早起停牌，待核數師完成程序刊發年度經審核業

績

﹡威揚酒業（０８５０９）今早起停牌，待刊發年度業績

﹡建泉國際（０８３６５）戰略合作持續發展系統業務

﹡科通芯城（００４００）附屬科通技術獲廣東省產業發展基金注資１﹒５億

元人民幣

﹡展程控股（０１８５４）今早起停牌，待刊發內幕消息

﹡國際濟豐包裝（０１８２０）積極於工廠推行光伏發電

﹡富邦銀行委任鍾國強為行政總裁兼董事總經理

﹡無縫綠色（０８１５０）溢價近１５％配股，集資約３０００萬元

﹡置地公司簽訂９﹒１億新加坡元可持續發展表現掛勾貸款

﹡萬科（０２２０２）祝九勝稱「三道紅線」指標已回歸綠檔，融資成本處於

低位；萬科股價持續下跌，辛傑回應：困難是暫時的，股東要向前看；萬科

董事會主席郁亮稱萬科物業服務一定會上市，但暫無明確時間表

﹡嗶哩嗶哩（０９６２６）斥１億成立新公司，經營範圍含軟件開發

﹡聯合能源（００４６７）大股東東方集團擬重組，部分持股轉至Ａ股東方集

團股份

﹡醫思健康（０２１３８）目標２０２５年收入達６０億元，擬於大灣區開店

﹡石四藥集團（０２００５）附屬獲批成為治療感染藥物的上市許可持有人

﹡據報工商銀行（０１３９８）取消為津巴布韋煤電廠「一帶一路」項目提供

融資

﹡九台農商銀行（０６１２２）陳新哲自本周一起擔任行長

﹡郭珮芳及孫煜獲委任為港交所（００３８８）風險管理委員會成員

﹡渣打（０２８８８）為施羅德資本房地產收購有線電視大樓提供錄色貸款

﹡承達集團（０１５６８）德勤辭任公司核數師，自昨日起生效

﹡興瀘水務（０２２８１）建議首次公開發行Ａ股

﹡德益控股（０９９００）曾文兵辭任行政總裁等職務

﹡新龍移動（０１３６２）晉升方保僑為公司聯席行政總裁，明日起生效



《國企紅籌》﹡北京控股（００３９２）譚振輝退任財務總監，董渙樟接任



《神州民企》﹡中國奧園（０３８８３）發行境內公司債券，規模為１８﹒２億元人民幣

﹡比亞迪（０１２１１）深交所受理分拆比亞迪半導體上市的申請文件

﹡恆大（０３３３３）６月底淨負債率降至１００％以下，實現一條紅線變綠

﹡歲寶百貨（００３１２）陳楚雯辭任首席財務官兼公司秘書

﹡大明國際（０１０９０）公眾持股量低於上市規則最低規定，料７月簽訂配

售協議



《中國要聞》﹡中國６月官方製造業ＰＭＩ降至５０﹒９％，略好預期

﹡物流信息中心表示非製造業平穩恢復趨勢並未改變

﹡統計局表示非製造業ＰＭＩ有所回落，惟仍保持擴張趨勢；製造業ＰＭＩ運

行平穩，供需兩端一降一升

﹡上汽集團董事長陳虹稱將推行職業經理人制度

﹡杭州第二批集中供地出讓活動由６月推遲至７月

﹡據報人行要求「三道紅線」試點房企每月上報商票數據

﹡中儲糧將拍賣１２萬噸美國轉基因玉米

﹡廣東推汽車舊換新，最高補貼１萬，比亞迪多款車入榜

﹡抖音和ＴｉｋＴｏｋ蟬聯全球娛樂應用收入榜冠軍

﹡百度與長城合作研智能汽車，新車預計下半年上市

﹡能源局表示將構建以新能源為主體的新型電力系統

﹡銀保監表示要對符合貸款條件的脫貧群眾「應貸盡貸」

﹡衛健委表示推動綜合醫院中醫藥發展，中西醫結合納評核

﹡鐵路暑運７月１日啟動，全國料發送旅客７﹒５億人次

﹡中行上海分行與國能上海電力簽署黨建共建協議

﹡人行３００億逆回購利率持平，淨投放２００億

﹡孟晚舟律師提交新證據反駁：華為未有誤導匯豐

﹡三棵樹表示恆大曾拖數逾５０００萬，目前帳款已追回

﹡泛海控股刷上市２７年新低，再有大量凍結股份遭拍賣

﹡華融表示審計師需更多時間完成程序，業績發布未有期

﹡銀保監表示穩妥處置重點領域和機構風險，守住風險底線

﹡乘聯會表示隨著更多產能釋放，晶片問題９月應基本解決；廣州擬設電動車

憑證發放制度，乘聯會表示不是限制綠牌

﹡今年有６３家基金公司申購自家基金，總額近２２億元

﹡深交所、上交所７月１９日下調基金交易經手費收費



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％再創新高，台美貿易暨投資會議召開



《其他消息》﹡「杏林覺醒」宣布解散，ＦＢ專頁未能登入

﹡七一遊行上訴駁回，消息指警方不排除封維園

﹡明年２月２７日起，２元乘車優惠年齡門檻降至６０歲

﹡中新社表示國安法已見成效，挫「攬炒派」損害香港陰謀

﹡李家超稱外部勢力仍伺機破壞，情報監察系統要加強

﹡林鄭稱國安法立法由中央主導，不可能由香港提出

﹡黃澤恩再獲委任為土地及建設諮詢委員會主席

﹡證監會去年度扭虧，錄得盈餘９﹒７９億元；證監會去年度持牌機構數目增

至３１５９家

﹡本財年首兩個月錄２０８億赤字，財政儲備９０７０億

﹡５月香港人民幣存款按月升５％至逾五年高，港元存款增０﹒８％

﹡本港５月首飾鐘表貨值按年升近５５％，但超市跌３﹒５％；５月新批按揭

貸款按月增１２％，新申請個案減４％

﹡本港零售貨值連升四個月，５月按年升１０﹒５％勝預期

﹡美聯表示政府下季度推２幅住宅地，估值逾１５億元

﹡余偉文稱銀行甚少在風險管理及合規方面應用監管科技

﹡德銀因人員配備問題，將暫失香港ＩＰＯ保薦人資格

﹡羅兵咸料５Ｇ為中國ＧＤＰ帶來逾２０００億美元增長，醫療保健等受益

﹡仲量聯行表示土瓜灣住宅樓價可望受惠於屯馬線通車

﹡金管局表示５月外匯基金總資產按月增加８９億元

﹡Ｔａｐ＆Ｇｏ聯乘香港電訊旗下品牌就消費券推出一系列優惠獎賞

﹡董建華稱「一國兩制」給予香港最強大制度優勢

﹡財匯局表示擴權後局方在香港金融監管體系中發揮關鍵作用

﹡蕭澤頤視察會展一帶保安，保安局呼籲市民勿參與未經批准集結

﹡律政司與亞投行簽訂借調協議，為期一年



《大國博弈》﹡歐盟委員會貿易總幹事表示美國應摒棄前政府貿易政策



《新冠肺炎》﹡本港新增２宗輸入確診，馬鞍山海澄軒納入強檢公告

﹡衞生署上星期接獲１８１宗涉及接種疫苗異常事件報告

﹡台灣單日新增５５本土確診，另有５人染疫亡

﹡何栢良稱如要與內地澳門通關，本港外防輸入要零容忍

﹡金正恩稱防疫隔離工作出現疏漏導致「嚴重事件」；金正恩指檢疫疏漏引發

嚴重事故，中國表示願幫助北韓

﹡政府７月周日續設流動採樣站為外傭提供病毒檢測服務

﹡傳港澳最快擬７月中有限度通關

﹡據報澳門與酒店業商通關安排，港人入境設指定健康碼

﹡聯合國報告：國際旅遊業後年才完全恢復至疫情前水平

﹡安盛推免費個人意外保障，予已打針本地遊團員導遊等

﹡聶德權到訪浸大，約２００名師生參與外展疫苗接種

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