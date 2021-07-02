《思前想後－郭思治》喆麗電子商務平台經營多年，招股值得留意

《思前想後》喆麗控股（０２２０９）自１９９８年起經營電子商務業務，迄今累積逾２０

年的產品及市場開拓經驗，從事採購亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品，主要透過網上平台

出售產品，並以部分透過線下Ｂ２Ｂ銷售渠道出售的娛樂產品作輔助。時裝與生活時尚及美容產

品分部，擁有兩大電子商務平台ＹｅｓＳｔｙｌｅ﹒ｃｏｍ及ＡｓｉａｎＢｅａｕｔｙＷｈｏｌ

ｅｓａｌｅ﹒ｃｏｍ分別面向Ｂ２Ｃ及Ｂ２Ｂ客戶；娛樂產品分部，則擁有電子商務平台Ｙｅｓ

Ａｓｉａ﹒ｃｏｍ及線下Ｂ２Ｂ銷售渠道，分別面向Ｂ２Ｃ及Ｂ２Ｂ客戶。



＊近年業績亮麗，韓國美容產品市場貢獻大＊



集團業務穩健，業績近年均保持正向增長，於２０２０年總收入１﹒７３億（美元．下同）

，較２０１９年的１﹒１８億元大幅增加４７﹒４％，而較２０１８年的８５３６萬元更增加超

過一倍，近三年的複合增長率達４２﹒５％。其中時裝與生活時尚及美容產品貢獻主要收入，由

２０１９年的１﹒０３億元，增至２０２０年的１﹒６３億元，分部收入佔總收入比率由２０１

９年的８７﹒５％升至９４﹒２％，娛樂產品分部銷售收益則於２０２０年錄得１０１２萬元，

佔公司總收入５﹒８％。

集團定位獨特，以時裝及美容產品，尤其韓國美容產品為主，集團於２０１９年度及２０２

０年度，來自於公司平台ＹｅｓＳｔｙｌｅ及ＡｓｉａｎＢｅａｕｔｙＷｈｏｌｅｓａｌｅ提供

的韓國美容產品的收益分別為４２９０萬元及６８４０萬元，分別佔該兩個平台的總收益的

４１﹒８％及４１﹒９％。

集團致力鞏固及拓展上下游供應鏈關係。截至２０２０年１２月３１日，公司已與３０９個

韓國美容供應商建立業務關係，廣泛覆蓋５２４個韓國美容品牌。於２０２１年，公司亦計劃與

約３０個新韓國美容品牌合作。截至２０２１年６月，ＹｅｓＳｔｙｌｅ上ＳＫＵ多達６３０萬

個，其中，韓國美容產品是ＹｅｓＡｓｉａ最重要的產品，該類ＳＫＵ亦多達１８４００個。

２０１９年，集團在美國、英國、加拿大、澳洲、法國及德國的韓國美容產品所得網上零售

銷售收益分別為１１５０萬元、４６０萬元、３５０萬元、４２０萬元、２７０萬元及２４０萬

元，憑藉集團擁有的市場領先優勢，可預見未來增長勢頭保持強勁。



＊善用香港物流優勢，物色客戶喜好產品＊



喆麗控股在南韓、日本及香港建立本地產品團隊，以物色客戶所喜好的供應商及產品。香港

作為全球物流樞紐，在挖掘及採購日韓美容時尚產品方面，優勢明顯。集團以香港為總部，能夠

將倉儲、配送及交付職能的效用維持於高水平。投資者在公開招股時該可多加關注。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》



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