《股林淘金－林家亨》美國股市窄幅，港股靜待彩虹

《股林淘金》昨日（２９日）美元１０年期債息下跌穿１﹒５％水平，資金轉入納指及標普

股票，亦令到市場再創新高。相對先前市場存在不確定性較大，現時逐漸明朗化，市場開始對聯

儲局接下來的加息步伐出現共識，普遍偏向聯儲局將維持寬鬆政策至２０２２年年尾。美國本土

經濟亦因為疫苗的注射人數增加了，開始了真正重啟之路，內陸航班已經回復了不少。但投資者

仍需注意下半年疫情有機會反覆，所以建議投資者應仍然以疫情受惠的新經濟股及電車股作為下

半年的投資主調。美國在電車板塊遠遠落後中國的發展，所以拜登主張投放投放１７４０億美元

的刺激方案，其中１０００億打算直接向買車一方補貼。消息過後，沖喜電車板塊，相信電車板

塊能夠在下半年保持反覆上揚的走勢。

港股上周連續造好了幾天，南向北水仍然以一個穩陣流入的進度流入港股市場，今日

（３０日）雖然出現小量回吐，但整體仍然保持淨流入的水平。部份電車相關個股的沽空比例亦

收窄，大市的沽空比例同樣如此，所以在６月結算過後，有望出現先弱後轉強之局勢。近期新股

熱潮不俗，不少成交熱烈及能獲利不少，投資者可以將部份資金認購，美國熱炒的小鵬汽車

（０９８６８）在港二次上市並以折讓價約１０％－１３％招股，所以適合中長線持有，宜設５

％止蝕價。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並沒有持有上述股份



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