《陸言堂－陳永陸》優然牧業（０９８５８）營收利潤可望高速增長

《陸言堂》港股似乎逃不過過去幾個月的格局，就是在期指結算前五個交易恆指會突然大升

，但在期指結算後恆指就會走樣，所以７月份第一個交易日，恆指大跌超過５００點，其實不應

感到意外。不過，這其實亦是一個利好因素，因為根據過去幾個月的情況，恆指亦不會有太差的

表現，所以恆指在２８０００點以下有不錯的支持。



個別股份，可以留意剛登陸香港的原奶巨頭優然牧業（０９８５８），作為優然牧業中國第

一家營收突破百億的牧業企業，並長期保持著高速增長態勢，集團從２０１８至２０２０年集團

收入分別約為６３﹒３億（人民幣．下同）、７６﹒７億和１１７﹒８億元，年化複合增長率為

３６﹒４％；同期，淨利潤分別為６﹒５３億、８﹒０２億和１５﹒４１億元，年化複合增速更

達５３﹒６％。



高增長數據背後，優然牧業覆蓋「育種－飼料－原料奶」等乳業上游全產業鏈的優勢布局，

因為集團不僅是全球最大的原料奶提供商，亦是中國最大的反芻動物飼料提供商和中國最大的奶

牛育種企業。受終端消費者的乳製品消費及需求日益增加所帶動，中國乳業近幾年一直增長迅猛

，根據弗若斯特沙利文報告，按零售銷售價值計，中國乳製品零售市場由２０１５年的３２６４

億元增至２０２０年的４９０３億元，並預計於２０２５年達７３８５億元，２０２０年至

２０２５年的複合年增長率為８﹒５％。與發達國家的乳製品市場相比，中國乳製品市場仍待開

發，並具有巨大的增長潛力。以統一折算為液態奶計，２０２０年中國人均乳製品消耗量為

４２﹒１公斤，僅為歐盟的１７﹒０％及美國的１８﹒５％。



這些數字足以說明，中國的乳製品市場還遠未成熟，依然是一條方興未艾的賽道，這從行業

賽道層面保障了優然牧業穩健增長的確定性。此外，疫情提升了國民的營養健康意識，牛奶作為

備受醫學專家、權威機構認可的營養品，其消費量也在持續提升。一個肉眼可見的增長空間就擺

在行業面前，就看誰抓得住這個歷史機遇，誰有能力很好地滿足市場需求了。



＊高端液態奶受歡迎＊



另外資料顯示，高端液態奶在近幾年尤其廣受歡迎，其零售銷售價值自２０１５年的７５９

億元增至２０２０年的１５０３億元，並預計以１５﹒０％的複合年增長率進一步增至２０２５

年的３０２７億元，增速遠高於普通液態奶。而優然牧業除供應優質生鮮乳外，還是中國最大的

特色生鮮乳供應商；於２０２０年集團特色生鮮乳銷售收入達到了原料奶業務總收入的

３０﹒９％。



據了解，優然牧業在原有的有機奶、ＤＨＡ奶、娟姍奶、Ａ２奶四個特色原生生鮮乳品類外

，又投產了有機Ａ２奶、富硒奶兩個特色生鮮乳品類。而富含胡蘿蔔素牛奶等技術儲備，也為集

團未來特色生鮮乳的發展提供了很好的保障。資料顯示，２０１８至２０２０年間，由於附加值

較高，優然牧業特色生鮮乳的毛利率分別為４８﹒５％、４８﹒１％和４９﹒２％，高於行業普

通原料奶毛利率約８個百分點。隨著消費升級和消費者健康意識的增強，中國特色生鮮乳市場發

展空間巨大，這也為優然牧業盈利能力的持續提升提供了長期保障。



目前大規模牧場的擴建、擴群和下游乳企的規劃是相匹配的，不存在散養模式下盲目擴群現

象，所以行業未來具備可持續發展基礎。而且上游奶牛養殖生產周期長，供需滿足需要更長的時

間。在需求拉動奶價長期上行的行業背景下，隨著其特色生鮮乳銷售的持續放量，優然牧業營收

利潤高速增長絕對不難，值得長線持有。《獨立股評人 陳永陸》



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