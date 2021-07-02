《運籌帷幄－梁業豪》部署看好中長期後市

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於偏淡和偏好。假期前，港股明顯走勢向淡。未來兩、三個交易日屬於關鍵的日子

，若不見好友成功將大市顯著推高，恐怕本月港股會呈現先跌後升的走勢。市場暫時普遍是看好

本月後市的，卻不代表市況最終必然會向好；但本欄認為，經過兩個月的好淡爭持後，我們看不

到很大的沽壓，情況確實有利本月市況揚升。全球疫情對經濟的影響正在減退中，形勢當然對中

長線股市有利。

換言之，本欄認為第三季，甚至第四季的整體市況將會向好。因此，從今天（２日）起，中

長線投資者可開始伺機加注持貨；除看周線圖與月線圖上的技術分析指標變化外，ＷＢＲ分析系

統的分析結果亦值得大家參考。再次提醒大家，若具有足夠的應市經驗的話，可將上述中線與長

線的實際持貨量自行上調１２﹒５％和１５％，至５０％和５５％。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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