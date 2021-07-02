《窩輪匯智－劉嘉輝》上半年資源醫藥股當道，恒指仍處上落格局？

《窩輪匯智》踏入下半年，港股首個交易日便迎來一輪深度調整，恆指延續上周跌勢，連跌

四天回落至２８３００點位置，即上月以來的低位附近。由今年４月以來，恆指一直走橫行的上

落市趨勢，於介乎２７７００點至２９５００點之間上落。

個股方面，上半年恆指成分股走勢兩極，去年當炒的ＡＴＭＸ當中，小米（０１８１０）雖

有反彈，但埋單半年仍跌１９％、阿里（０９９８８）跌半成、騰訊（００７００）則升約４％

、美團（０３６９０）升近９％。資源、醫藥、手機設備等成半年大贏家，當中石油

（００８５７）半年升逾六成、舜宇光學（０２３８２）升約４５％、藥明（０２２６９）升約

３８％。從藍籌表現可見，過去半年ＡＴＭＸ埋單表現未及去年，反而其他板塊如資源醫藥板塊

領先，因此投資者若能把握到板塊輪動的趨勢並以相關輪證配合，理應有不俗的回報表現。

展望下季，若投資者預期大市未來一至兩個月仍保持上落格局，在指數證部署上可作兩手準

備，不妨參考中短年期及貼價之選，在支持或是阻力區的附近作準備，以較高槓桿及較敏感的證

捕捉上落的機會。個股策略方面，若認為上述如資源、石油、手機及醫藥等強勢股，仍有一段較

長的趨勢的話，可留意年期相對較長及輕微價外之選，靜待發揮窩輪「價外」變為「價內」的機

會。聯儲局通漲加息議題見報率開始增加，若擔心新經濟股份或受拖累，看淡或為手上持股作對

沖，亦可善用認沽證。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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