《套期保值－蕭猷華》銅價後市何去何從？

《套期保值》２０２１年，全球大宗商品價格暴漲，令下游企業顯著承壓，有些面對接單即

虧損問題、有些現金流不足的企業則面對資金、營運壓力。近期，內地多個部門聯合調控原材料

價格、包括釋放國儲、抑壓投機活動，加上在全球流動性收緊預期下，工業金屬價格最近從高位

回落，ＬＭＥ期銅由５月一度突破１０７００美元的歷史新高後，回落至９４００美元。銅價後

市大漲小回？還是已經見頂？



在全球綠色能源、碳中和政策背景下，新能源汽車對銅的需求是燃油汽車的三倍，過去１０

年，由於銅價偏低，開採原銅利潤微薄，令全球銅礦開採緩慢、投資不足，加上去年受疫情影響

，銅供應陷入停滯，導致今年第一季出現缺銅情況。不過，銅價已經大漲了一倍的背景下，筆者

預期供應緊張的情況會逐漸紓緩，大型礦山也會逐漸增加開採。與此同時，銅是可再生的資源，

內地已經累積了很多可以回收再用的終端產品，並非一定要靠開採礦山。



歐盟公布６月調和消費物價指數為１﹒９％，較５月的２％回落，數據反映通脹有放慢趨勢

。符合筆者早前預期，４、５月通脹急升因為基數效應，預計６月美國通脹數據增速將會回落。



那麼銅價現水平還值得吸納嗎？筆者認為隨著ＬＭＥ銅價升至１萬美元以上，肯定會吸引更

多投資開採礦山，供應會逐步上升。當然在綠色領域上，銅需求不斷增加，長遠來看，銅是不可

缺少的資源。故此，筆者認為銅價雖然已脫離早前大漲的情況，但是在碳中和政策背景下，銅價

下跌空間有限，長遠仍看好。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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