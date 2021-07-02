《缸邊隨筆－石鏡泉》美國的百年債情

《缸邊隨筆》兩天後７月４日，周日，是美國國慶日，有甚麼好慶？美國國債！



美國國債的增長情況，真是債山壓頂。美國這個龐大債務是如何做到？



＊美國債增因好戰＊



打仗，第一、二次大戰、韓戰、越戰、海灣戰爭，都使美國國債增加。美國這國家好戰，立

國２００多年，就有１６０多年打仗。為甚麼美國好戰？因為他們的軍工財閥一直為美國樹立敵

人，為白宮尋求出兵藉口，啲炸彈如不扔出去，只存在倉庫，就不會有新訂單、貨（彈）如輪轉

，才可以讓這些戰爭財閥發達。咦，美國的民主選舉，阻不了這些財閥去殺人？一定阻不了，因

為只要白宮一直派福利，就沒有人會反對白宮，留意是反對白宮，因為無論民主黨上場，還是共

和黨上場，他們都是大派福利的，共和黨的特朗普派，民主黨的拜登更派。派，對於在任的總統

言，派錢功在我，填氹是下任的事。到２０１０年，國會更不再設國債額上限，此即白宮在派到

無錢之時，又可再發債去派，發債無上限，福利也可派到無上限，沒有後果？怎會咁好世界？



公眾所持債額和美政府要付的債息，由於近年美債息低，故美政府所付的利息是在減少中的

，但到２０２５年起，美國政府所要付的債息就要上升。到２０３０年這個利息支出就會逐步增

加，到２０３０年，這個債息就未必易應付了，會否爆煲？看美政府又會出甚麼招，賴債、打仗

？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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