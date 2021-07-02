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02/07/2021 08:15

《缸邊隨筆－石鏡泉》美國的百年債情

　　《缸邊隨筆》兩天後７月４日，周日，是美國國慶日，有甚麼好慶？美國國債！
　
　　美國國債的增長情況，真是債山壓頂。美國這個龐大債務是如何做到？
　
＊美國債增因好戰＊
　
　　打仗，第一、二次大戰、韓戰、越戰、海灣戰爭，都使美國國債增加。美國這國家好戰，立
國２００多年，就有１６０多年打仗。為甚麼美國好戰？因為他們的軍工財閥一直為美國樹立敵
人，為白宮尋求出兵藉口，啲炸彈如不扔出去，只存在倉庫，就不會有新訂單、貨（彈）如輪轉
，才可以讓這些戰爭財閥發達。咦，美國的民主選舉，阻不了這些財閥去殺人？一定阻不了，因
為只要白宮一直派福利，就沒有人會反對白宮，留意是反對白宮，因為無論民主黨上場，還是共
和黨上場，他們都是大派福利的，共和黨的特朗普派，民主黨的拜登更派。派，對於在任的總統
言，派錢功在我，填氹是下任的事。到２０１０年，國會更不再設國債額上限，此即白宮在派到
無錢之時，又可再發債去派，發債無上限，福利也可派到無上限，沒有後果？怎會咁好世界？
　
　　公眾所持債額和美政府要付的債息，由於近年美債息低，故美政府所付的利息是在減少中的
，但到２０２５年起，美國政府所要付的債息就要上升。到２０３０年這個利息支出就會逐步增
加，到２０３０年，這個債息就未必易應付了，會否爆煲？看美政府又會出甚麼招，賴債、打仗
？《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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