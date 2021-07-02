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02/07/2021 13:58

納指期貨續挫，港股跌幅擴大至５４０點報２８２８７，科指跌３％

　　《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股指數向好，港股假期後７月首日開市，恆指雖開升３１
點報２８８５９點。惟受內地Ａ股拖累，港股早段在車股、光伏股與科技股跌勢下急瀉，科技股
同樣跌幅顯著。午後納指期貨續挫，標指和道指期貨微升，港股跌幅曾擴大至５６８點見２８２
５９點，暫報２８２８７點，跌５４０點或１﹒８７％，主板成交１１６０﹒７３億元。國指報
１０４１９點，跌２４４點或２﹒２９％。科指跑輸，報７８８５點，跌２６９點或３﹒３１％

　　Ａ股兩市跌幅亦擴大，上證綜指報３５２３點，跌６５點或１﹒８３％，成交３５８２﹒９
２億元人民幣。深證成指報１４７０８點，跌３３０點或２﹒１９％，成交４３５３﹒０９億元
人民幣。
　　重磅股方面，友邦（０１２９９）跌１﹒３％，報９５﹒２５元；騰訊（００７００）跌１
﹒４６％，報５７５﹒５元；匯控（００００５）跌０﹒２２％，報４４﹒７５元；美團（０３
６９０）跌４﹒６２％，報３０５﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒９１％，報２１１﹒
４元。

　　表列十大升跌幅恆指成份股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油　（００８５７）　　　　３﹒８７元　　　升２﹒３８％
　　中海油　（００８８３）　　　　８﹒９９元　　　升１﹒８１％
　　恆安　　（０１０４４）　　　５２﹒８０元　　　升１﹒５４％
　　中信　　（００２６７）　　　　８﹒４１元　　　升０﹒４８％
　　長實　　（０１１１３）　　　５３﹒７０元　　　升０﹒１９％

　　信義光能（００９６８）　　　１５﹒１４元　　　跌９﹒６７％
　　舜宇　　（０２３８２）　　２３３﹒４０元　　　跌４﹒８９％
　　吉利　　（００１７５）　　　２３﹒３０元　　　跌４﹒７０％
　　美團　　（０３６９０）　　３０５﹒６０元　　　跌４﹒６２％
　　比亞迪　（０１２１１）　　２２２﹒４０元　　　跌４﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　微盟　　　（０２０１３）　　１５﹒９０元　　　跌７﹒１３％
　　華虹　　　（０１３４７）　　４０﹒３０元　　　跌６﹒０６％
　　新東方在綫（０１７９７）　　　９﹒２３元　　　跌５﹒１４％
　　萬國數據　（０９６９８）　　７３﹒２０元　　　跌４﹒８１％
　　美團　　　（０３６９０）　３０５﹒６０元　　　跌４﹒６２％

　　京東健康　（０６６１８）　１０６﹒３０元　　　跌４﹒４９％
　　快手　　　（０１０２４）　１８６﹒１０元　　　跌４﹒４７％
　　汽車之家　（０２５１８）　１２２﹒００元　　　跌４﹒３１％
　　平安好醫生（０１８３３）　　９２﹒６０元　　　跌４﹒２４％
　　眾安在綫　（０６０６０）　　４２﹒１５元　　　跌４﹒１０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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