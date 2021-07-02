【油股護盤】潘鐵珊：油股不高追宜吼位食胡，候低優先吸中石油

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２日報道》受惠於國際油價持續向上，加上中石油

（００８５７）及中石化（００３８６）雙雙發盈喜，「三桶油」今早逆市跑出，當中，中石油

更一度創逾兩年半新高。香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在《經濟通通訊社》早上財經直

播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，油價下半年上升趨勢不變，惟短期料在高位

震盪，低位買入油股的投資者可考慮獲利離場。



＊兩桶油發盈喜料中期轉賺，潘料油價短期上試８０美元＊



石油出口國組織與盟友（合稱ＯＰＥＣ＋）今年餘下時間增加原油供應數量或較預期少，紐

約期油隔晚收報７５﹒２３美元，創逾兩年半新高。市場憧憬全球經濟復甦帶動原油需求增加，

國際油價自去年４月起不斷攀升，帶挈石油股業績改善，中石油及中石化率先發盈喜，齊齊估計

中期扭虧為盈。

中石油料上半年淨利潤約４５０億至６００億元人民幣，主要受惠於油氣產品銷量增加、原

油價格回升，以及旗下昆侖能源完成管道股權交割；中石化則受惠於市場對石油石化產品的需求

較快恢復，料中期轉賺約３６５億至３８５億元人民幣。

潘鐵珊預料，國際油價短期有望上試７８至８０美元水平，整體下半年仍維持向上趨勢格局

，估計在６５至８０美元區間上落，主要由於油組未有大幅降低減產規模，相信不希望油價大幅

調整。隨着經濟復甦步伐加快，即使短期油價有震盪，中長線前景仍然向好。



＊中石油成本控制理想，為「三桶油」首選＊



個股部署上，潘鐵珊認為，「三桶油」業務各有特色。其中，最看好中石油，因為公司近年

成本控制理想，且新油田、氣田陸續投產，有利業務增長。與中海油（００８８３）相比，料中

石油股價上升速度將較快。

至於中石化，他指出，集團的內地油站網絡完善，亦是最大氫能源供應商。隨着新能源車普

及，加氫站或更換電池業務有望增長，而服務車款亦擴展至公共汽車，配合城市配套發展，對整

體業務增長有信心。



＊油股不宜高追，先食胡較上算＊



中石油今日裂口高開逾３％，報３﹒９１元，潘鐵珊不建議現價高追，最理想是待股價回落

至３﹒７５元至３﹒８元，即補回裂口後才小注買入，止蝕位放於３﹒６元。由於油股的升浪已

持續一段頗長時間，而油價亦進一步貼近目標約８０元，籲低位買入者，宜先食胡離場。

至於中海油，初步上望前高位９﹒３元，此水平有小雙頂跡象，持貨者所訂的目標價不宜太

進取，現價可分段止賺，回落至２０天線（約８﹒８元）再吸納。

