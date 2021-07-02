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02/07/2021 08:35

壹傳媒（００２８２）附屬擬售台灣桃園土地連物業

　　《經濟通通訊社２日專訊》壹傳媒（００２８２）公布上周五（３０日）非全資附屬蘋果日
報出版發展有限公司與潛在買方訂立不具法律約束力之意向書，出售位於台灣桃園的若干幅土地
及土地上的樓宇，作價不超過新台幣５億元（約１﹒３９２億港元）。
　　壹傳媒股份自６月１７日停止買賣，以待發出有關公司近期發展的內幕消息的公告。該公司
股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。（ｅｃ）

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