《盤後部署》科網股下半年開局急回未翻身，料港股維持上落市

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股向好，美匯創近３個月高位，人幣走弱下中港股市受壓

，港股假後表現強差人意，下半年開局弱勢。恆指輕微高開３１點，報２８８５９，惟甫開市即

隨內地Ａ股轉跌，跌破十天線（２８７９８）及廿天線（２８７８０），其後再失守五十天線（

約２８７２７）。大市由重磅科網股領跌，車股及光伏股更是跌勢凌厲，恆指曾挫５９６點，低

見２８２３１，最終港股於７月首交易日收報２８３１０，跌５１７點或跌１﹒８０％，主板成

交１７５８﹒８８億元，按日增加２５﹒３６％。國企指數報１０４１５，跌２４７點或跌２﹒

３２％。恆生科技指數報７８９２，跌２６２點或跌３﹒２２％，失守八千關。

內地兩市齊挫，上證綜指報３５１８，跌７０點或跌１﹒９５％，深證成指報１４６７０，

跌３６８點或跌２﹒４５％。兩市全日成交１００２９億元，按日微跌１﹒７％。



＊市場未消化反壟斷陰霾＊



港股下半年開局未如理想，恆指日內曾跌近６００點，重磅科技股全線承壓，其中又以美團

（０３６９０）跌勢最為顯著，獨自拖低恆指約１２０點，ＡＴＭＸ更一同壓低大市２６０點，

受累消息面上廣東市監局將加強大型互聯網平台競爭執法，反映市場未如預期般充分消化反壟斷

消息。市場現時普遍期待７月份科網股「翻身」，但相關股份仍處低位橫行格局，科網板塊「翻

身」仍需待內地監管步伐放緩，料港股短期續於２８０００至２９０００間徘徊。

大市仍未走出區間上落格局，資金轉炒其他板塊，料短期繼續炒股不炒市。今日弱勢市下紙

業股、醫藥股及近期熱炒的航運股仍充滿鑊氣，投資者可留意走勢較落後的半導體股及內需股，

為下半年早作部署。（ｐｌ）

