《台股攻略－黃振宇》台股創新高後貶力，險守１７７１０點

《台股攻略》台股加權指數昨日（１日）曾升至高位１７８６４點創歷史新高後倒跌收市。

今日（２日）再度先升後跌，高開以１７７４６點開市，中段升至１７７９６點後，因電子權值

股淡靜，航運板塊轉弱，指數倒跌至１７６７７點，而尾市跌幅收窄，最終以１７７１０﹒１５

點收市，成交金額為６０７０﹒８０億元（新台幣．下同）。

電子權值股表現平平，成交金額比重不足三成，台積電收５８８元，跌０﹒８％；鴻海收

１１１﹒５元，跌０﹒５％；聯發科收９５７元，升０﹒２％；日月光投控、中華電、台達電均

微升０﹒４％－０﹒９％；大立光則無起跌。航運板塊疲弱，貨運三雄的陽明收１９１元，跌

２﹒６％；長榮收２０６﹒５元，跌３﹒１％；萬海收３２６﹒５元，跌２﹒８％；散裝航運慧

洋－ＫＹ、四維航分別下跌１﹒４％及２﹒２％，裕民、正德、榮運、新興、中航則跌逾４％，

航空雙雄的華航收１９元，跌０﹒８％；長榮航收２０﹒１５元，跌１％。另外，塑化板塊受惠

國際原油價格走高，台塑四寶的台塑、南亞、台化、台塑化均逆市升０﹒７％－３﹒８％。鋼鐵

板塊漲跌不一，中鋼收３８﹒９５元，跌０﹒４％；中鴻收６０﹒１元，升２﹒２％；新光鋼、

新鋼、運錩漲停，大成鋼、第一銅、美亞則跌０﹒７％－１﹒６％。下周一（５日）聯發科舉行

股東會，大立光亦於下周四（８日）舉行線上法說會。封測大廠南茂取得多家高階智慧型手機廠

的ＯＬＥＤ面板驅動ＩＣ技術（ＤＤＩ）項目及大尺寸電視的ＤＤＩ封裝訂單增加，將有利今年

下半年集團的營業收入上升。而大洋－ＫＹ擺脫傳統百貨模式，朝向新零售模式發展，集團預計

今年１２月底將在中國一線城市成立首間經營面積超過十萬平方米的購物中心「上海大洋晶典千

樹購物中心」。

大市創新高後，成交金額亦增加，惟電子板塊成交比重偏低，短期需留意高位震盪風險。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

