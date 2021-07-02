  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/07/2021 18:14

《台股攻略－黃振宇》台股創新高後貶力，險守１７７１０點

　　《台股攻略》台股加權指數昨日（１日）曾升至高位１７８６４點創歷史新高後倒跌收市。
今日（２日）再度先升後跌，高開以１７７４６點開市，中段升至１７７９６點後，因電子權值
股淡靜，航運板塊轉弱，指數倒跌至１７６７７點，而尾市跌幅收窄，最終以１７７１０﹒１５
點收市，成交金額為６０７０﹒８０億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股表現平平，成交金額比重不足三成，台積電收５８８元，跌０﹒８％；鴻海收
１１１﹒５元，跌０﹒５％；聯發科收９５７元，升０﹒２％；日月光投控、中華電、台達電均
微升０﹒４％－０﹒９％；大立光則無起跌。航運板塊疲弱，貨運三雄的陽明收１９１元，跌
２﹒６％；長榮收２０６﹒５元，跌３﹒１％；萬海收３２６﹒５元，跌２﹒８％；散裝航運慧
洋－ＫＹ、四維航分別下跌１﹒４％及２﹒２％，裕民、正德、榮運、新興、中航則跌逾４％，
航空雙雄的華航收１９元，跌０﹒８％；長榮航收２０﹒１５元，跌１％。另外，塑化板塊受惠
國際原油價格走高，台塑四寶的台塑、南亞、台化、台塑化均逆市升０﹒７％－３﹒８％。鋼鐵
板塊漲跌不一，中鋼收３８﹒９５元，跌０﹒４％；中鴻收６０﹒１元，升２﹒２％；新光鋼、
新鋼、運錩漲停，大成鋼、第一銅、美亞則跌０﹒７％－１﹒６％。下周一（５日）聯發科舉行
股東會，大立光亦於下周四（８日）舉行線上法說會。封測大廠南茂取得多家高階智慧型手機廠
的ＯＬＥＤ面板驅動ＩＣ技術（ＤＤＩ）項目及大尺寸電視的ＤＤＩ封裝訂單增加，將有利今年
下半年集團的營業收入上升。而大洋－ＫＹ擺脫傳統百貨模式，朝向新零售模式發展，集團預計
今年１２月底將在中國一線城市成立首間經營面積超過十萬平方米的購物中心「上海大洋晶典千
樹購物中心」。
　　大市創新高後，成交金額亦增加，惟電子板塊成交比重偏低，短期需留意高位震盪風險。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事02/07/2021
《神州經脈》人行連續兩日收水　A股急挫　外資流出逾九個月多
財經熱話02/07/2021
《新股上市》羅兵咸料今年本港新股集資額五千億　有望躋身全球三甲
財經熱話02/07/2021
《股市一周》恒指本周瀉近千點 收報28310點
財經熱話02/07/2021
據報馬雲蔡崇信抵押股份 阿里巴巴跌穿十天線
財經熱話02/07/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》鷹美為知名運動品牌生產服裝 估值低中線看好
財經熱話02/07/2021
【油股護盤】潘鐵珊：油股不高追宜吼位食胡　候低優先吸中石油
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞TANITA BC-402智能體組成磅

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金