港股高開後急瀉，恒指現跌３０５點現報２８５２１點

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股指數向好，港股假期後７月首日開市，恆指雖開升３１

點報２８８５９點。惟受內地Ａ股拖累，本港車股、光伏股與科技股的跌勢下急瀉，恆指報２８

５２１點，跌３０５點或跌１﹒０６％，穿１０天線（約２８８２３點）、２０天線（約２８８

１９點）。主板成交２８０﹒８２億元。國企指數報１０５２５點，跌１３７點或跌１﹒２９％

。恆生科技指數報７９７３點，跌１８１點或跌２﹒２３％。

Ａ場走勢偏軟，上證綜合指數報３５４５點，跌４２點或跌１﹒２０％，成交８４６﹒７５

億元人民幣。深證成份指數報１４８０６點，跌２３２點或跌１﹒５５％，成交１０１７﹒０９

億元人民幣。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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信義光能（００９６８） １５﹒７２元 跌６﹒２１％

比亞迪 （０１２１１） ２１９﹒８０元 跌５﹒３４％

吉利 （００１７５） ２３﹒１５元 跌５﹒３２％

舜宇 （０２３８２） ２３６﹒８０元 跌３﹒５０％

安踏 （０２０２０） １７６﹒６０元 跌３﹒３９％



阿里 （０９９８８） ２１２﹒８０元 跌３﹒２７％

小米 （０１８１０） ２６﹒１５元 跌３﹒１５％

美團 （０３６９０） ３１１﹒２０元 跌２﹒８７％

申洲 （０２３１３） １９０﹒８０元 跌２﹒７０％

百威亞太（０１８７６） ２４元 跌２﹒０４％

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股份（編號） 現價 變幅

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眾安在線（０６０６０） ４１﹒８０元 跌４﹒８９％

萬國數據（０９６９８） ７３﹒８０元 跌４﹒０３％

華虹（０１３４７） ４１﹒２０元 跌３﹒９６％

新東方在線（０１７９７） ９﹒３５元 跌３﹒９１％

汽車之家（０２５１８） １２２﹒９０元 跌３﹒６１％



舜宇（０２３８２） ２３６﹒８０元 跌３﹒５０％

比亞迪電子（００２８５） ４９﹒２５元 跌３﹒４３％

阿里（０９９８８） ２１２﹒４０元 跌３﹒４５％

同程藝龍（００７８０） １８﹒８２元 跌３﹒１９％

金蝶（００２６８） ２５﹒５５元 跌３﹒０４％

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（ｊｃ）

