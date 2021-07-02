《窩輪豪情－梁業豪》短線好友應暫作退守

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、資訊科技業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

康師傅（００３２２）、中升控股（００８８１）與中石油（００８５７），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選工商銀行（０１３９８）、中國神華（０１０８８）與小米（０１８１０）。

與美股的表現相比，今日（２日）港股可謂相形見拙。恆指期貨只能略為高開５０點，便隨

即從２８７７１掉頭急挫，好友曾被迫退至２８２７６前守關。小時圖上，５個主要技術分析指

標均屬利淡，即市重要支持現須看２８０８８。觀乎美指期貨現時只較全日最高位

４３１４﹒８８略低，港股的弱勢應主要以錄得顯著跌幅的內地股市有關。若收市前不見向淡局

勢被扭轉，本月港股先跌後市的機會將會較大。此外，日線圖ＳＴＣ剛出現了極點低位，令圖表

形勢變得全面向淡，港股短線好友應暫作退守。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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