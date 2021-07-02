《談國論企－黎偉成》中共要高質發展科技自立自強

《談國論企》中共總書記習近平於２０２１年７月１日上午８時在北京天安門舉行的中共成

立１００周年慶典，發表的講話強調要「以史為鑑，開創未來」發展第二個１００年，就「必須

堅持和發展中國特色社會主義」，並要「推動高質量發展，推進科技自立自強」，和「必須加快

國防和軍隊現代化」。他指出，中國要奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，推

動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體。



＊發展中保障和改善民生持人與自然和諧共生＊



習近平的講話，用了相當重大的篇幅總結中共成立一個世紀以來的發展歷程，重點為：「只

有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國！」，而「改革開放是決定當代中

國前途命運的關鍵一招」，至今已實現「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍

，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程！」，並實踐「中國人民站起來了，中華民

族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了！」的豪言與壯語的中國夢。

惹人注目的，是習近平對中國未來發展的願景與承諾，我看主要有幾個方面：（一）在強國

方面，當然是進一步強化和提升中國的經濟實力和水平，重點是要（Ｉ）「推動高質量發展」，

此與中國多年來一直強調的「穩中有進」發展的要求和主調，在層面上有十分明確的提升，而這

就要有賴「推進科技自立自強」。習近平於５月２８日出席中國科學院第２０次院士大會、中國

工程院第１５次院士大會和中國科學技術協會第１０次全國代表大會上指出，要完善國家創新體

系，作為「加快建設科技強國」和實現「高水平科技自立自強」的重要政策及策略，重點要求龍

頭企業、高校院所等要肩負重任，國家實驗室等部門則要強化國家戰略科技力量，所言甚是。此

策當使中國經濟穩中有進的發展，進一步提質，成大國強國。

和（ＩＩ）為人民。要保證人民能夠當家作主，就是（ｉ）堅持依法治國，堅持社會主義核

心價值體系，始能夠（ｉｉ）在發展中保障和改善民生，而特別令人感到興趣的是（ｉｉｉ）習

近平要「堅持人與自然和諧共生」，相信中國在強國的同時，今後會更加注重綠色、環保，以達

致「協同推進人民富裕、國家強盛、中國美麗」的美麗目標。

改革開放政策落實和推行逾４０年，中國經濟至今不僅邁入穩中有進的發展，更成為世界第

二大經濟體系，國家的強大，招人以忌，而美國更在政治、經貿、科技甚至軍事上等許許多多面

壓抑、圍堵、攬炒中國，故習近平相當重視（二）加快國防和軍隊現代化，強調「強國必須強軍

，軍強才能國安」，而且要「堅持黨指揮槍、建設自己的人民軍隊，是黨在血與火的鬥爭中得出

的顛撲不破的真理」，並表揚：人民軍隊為黨和人民建立了不朽功勛，是保衛紅色江山、維護民

族尊嚴的堅強柱石，也是維護地區和世界和平的強大力量。



＊任何外來勢力欺負壓逼奴役我們必將碰得頭破血流＊



和（三）強化對外交往的力度。習近平指出：「中國共產黨將繼續同一切愛好和平的國家和

人民一道，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅持合作、不搞對抗

，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，反對霸權主義和強權政治，推動歷史車

輪向著光明的目標前進！」所語其中之「反對霸權主義和強權政治」，是對準美帝國霸權主義者

而言。

此與習近平於講話中亦指出「中國共產黨擁有百年奮鬥實踐和７０多年執政興國經驗，我們

積極學習借鑑人類文明的一切有益成果，歡迎一切有益的建議和善意的批評，但我們絕不接受「

教師爺」般頤指氣使的說教！」所指之「教師爺」，不點名而言喻。

由是習近平明確表示：「新的征程上，我們必須高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，奉行獨

立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同

體，推動共建「一帶一路」高質量發展，以中國的新發展為世界提供新機遇」。

極為重要之處，為（四）習近平強調：「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓逼、奴

役我們，誰妄想這樣干，必將在１４億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」

這是對美帝國霸權主義的異常嚴重警告，拜登、布林肯等輩要頭破血流嗎？

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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