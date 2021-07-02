《異動股》奈雪的茶跌近半成創新低，中信證券指有望納入港股通

《經濟通通訊社２日專訊》奈雪的茶（０２１５０）續跌４﹒７９％穿底，報１６﹒３元，

盤中低見１６﹒０２元，創上市新低，該股成交約２８６萬股，涉資４６８８萬元。

中信證券發表報告，指受關注度較高的時代天使（０６６９９）、奈雪的茶等有望新納入港

股通，正式調整預計將於９月６日生效。

恆生指數公司早前公布，將於８月２０日宣布２０２１年第二季度之恆生指數系列檢討結果

。恆生指數系列成份股變動９月６日生效。

時代天使暫無升跌，報４００﹒６元。

現時，恆生指數報２８６２４，跌２０３點或跌０﹒７０％，主板成交１７９﹒１３億元。

國企指數報１０５６３，跌１００點或跌０﹒９４％。恆生科技指數報８０４９，跌１０６點或

跌１﹒３０％。

即月期指新報２８４７９，跌１５１點，低水１４６點。即月國指期貨報１０４９０，跌８

１點，低水７３點。即月科指期貨新報８０３４，跌８７點，低水２１點。

上證綜合指數報３５５５，跌３３點或跌０﹒９２％，成交４７９﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１４８７３，跌１６５點或跌１﹒１０％，成交５５７﹒８９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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奈雪的茶 （０２１５０） １６﹒３０元 跌４﹒７９％

時代天使 （０６６９９） ４００﹒６０元 無升跌

森松 （０２１５５） ９﹒３６元 升１５﹒９９％

越秀服務 （０６６２６） ５﹒６８元 升２﹒３４％

科濟藥業 （０２１７１） ２９﹒８５元 跌１﹒９７％



中原建業 （０９９８２） ２﹒２５元 跌１﹒７５％

京東物流 （０２６１８） ４２﹒１０元 跌０﹒４７％

新希望服務（０３６５８） ３﹒０４元 跌０﹒３３％

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（ｐｌ）

