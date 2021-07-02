《午市前瞻》港股未擺脫區間上落格局，兩萬八關有支持

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股指數向好，港股假期後７月首日開市，恆指雖可開升３

１點報２８８５９點。惟受內地Ａ股拖累，港股早段在車股、光伏股與科技股跌勢下急瀉，曾跌

５１６點見２８３１１點半日低位。早段表現最差藍籌股為信義光能（００９６８），領跌８％

報１５﹒４２元；而科技股同樣跌幅顯著，美團（０３６９０）、阿里（０９９８８）各跌近４

％拖累大市，最終恆指早市收報２８３６５點跌４６２點或跌１﹒６０％，穿１０天線（約２８

８０４點）與２０天線（約２８７７２點），主板成交９４５﹒９３億元。國企指數報１０４４

１點，跌２２２點或跌２﹒０８％。恆生科技指數報７９０５點，跌２５０點或跌３﹒０７％。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報４４﹒８５元；港交所（００３８８）跌１﹒

４３％，報４５６﹒２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒７１％。騰訊（００７０

０）跌０﹒９４％，報５７８﹒５元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅３﹒３４％。建行

（００９３９）跌０﹒３３％，報６﹒０９元；友邦（０１２９９）跌０﹒５７％，報９５﹒９

５元；美團（０３６９０）跌３﹒７５％，報３０８﹒４元，以現價計，該股暫連跌４日，累計

跌幅６﹒５５％。



＊何啟俊：科網股續橫行，吉利宜再調整先撈＊



港股假後復市，早段高開後倒跌，曾挫逾５００點。千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟

通通訊社》表示，大市繼續區間上落，惟下行空間較少。他指港股近期曾上試至２９４００附近

水平卻未能突破，今日資金隨內地股市回調下流走，令大市進一步下探，惟他認為港股再下行空

間不大，且今日部份熱炒生科製藥股仍然企穩，甚至錄有升幅，故無需過份看淡後市，料２９０

００有阻力，２７９００至２８０００有支持。

廣東省市場監督管理局透露，競爭執法將被突出，重點加強對大型互聯網平台「二選一」「

大數據殺熟」「封禁」等行為的執法規制，重磅科網股全線捱沽。何啟俊指大型科網股近期走勢

落後大市，上周港股顯著造好之下科網股亦未有相若升勢，騰訊（００７００）更較為向淡，料

整個板塊持續橫行，惟他認為未需減持，更認為騰訊於現價可吸納，不過在缺乏升勢下需持貨一

段時間。

吉利（００１７５）及比亞迪（０１２１１）今早跌幅顯著，前者更曾下試百天線（約２２

﹒６４７元）水平。他指先前內地車企高層傳出芯片短缺有望於第三季解決，令市場憧憬業界產

能低潮已過，車股亦因已反彈。他指吉利即使連續數日出現獲利回吐，現價水平仍較５月低位（

１７﹒１４元）高出逾三成，加上其撤回上海科創板上市申請，認為投資者可待其再調整再部署

，２０元水平可考慮買入。（ｐｌ﹒ｊｃ）

