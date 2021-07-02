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即市新聞

02/07/2021 16:11

《美元走勢－羅明立》市場忽視歐洲良好經濟表現，可伺機買入歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒６６　　　１１１﹒５５　　　１１１﹒５９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８４８　　　１﹒１８３５　　　１﹒１８３７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７７６　　　１﹒３７５４　　　１﹒３７５７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２６５　　　０﹒９２５６　　　０﹒９２６３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６６８　　　７﹒７６４４　　　７﹒７６６４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周三（３０日）美國公布６月ＡＤＰ就業人數增加６９﹒２萬，較５月數字回
落但好過預期，昨日（１日）美國公布上周初次申領失業金人數為３６﹒４萬，較預期佳更創下
自去年３月份以來新低。６月芝加哥ＰＭＩ則由７５﹒２跌至６６﹒１，亦差過預期的７０，房
屋數據則表現理想，反映經濟仍在恢復中。市場關注周五（２日）的非農數據，如就業市場表現
理想，美聯儲的貨幣政策提早調整的機會將增加。
　　歐元區６月份製造業ＰＭＩ終值向上修正至６３﹒４，創歷史新高。主要經濟體法國以及德
國製造業ＰＭＩ同樣上修。隨著疫情的限制令解除，歐元區的製造業迎來蓬勃發展。美元仍然處
於強勢，市場忽視歐洲良好的經濟表現，英國則受疲情反彈的影響以及央行行長發放鴿派言論的
影響而繼續下滑，建議投資者於１﹒１８４５買入歐元賣出美元，目檟價１﹒１９，止蝕價
１﹒１８００。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８４０　　　１﹒１９００　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒２４６０　　　１﹒２３５０　　　１﹒２５００
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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