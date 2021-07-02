《美元走勢－羅明立》市場忽視歐洲良好經濟表現，可伺機買入歐元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１１﹒６６ １１１﹒５５ １１１﹒５９

歐元╱美元 １﹒１８４８ １﹒１８３５ １﹒１８３７

英鎊╱美元 １﹒３７７６ １﹒３７５４ １﹒３７５７

美元╱瑞郎 ０﹒９２６５ ０﹒９２５６ ０﹒９２６３

美元╱港元 ７﹒７６６８ ７﹒７６４４ ７﹒７６６４

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《美元走勢》周三（３０日）美國公布６月ＡＤＰ就業人數增加６９﹒２萬，較５月數字回

落但好過預期，昨日（１日）美國公布上周初次申領失業金人數為３６﹒４萬，較預期佳更創下

自去年３月份以來新低。６月芝加哥ＰＭＩ則由７５﹒２跌至６６﹒１，亦差過預期的７０，房

屋數據則表現理想，反映經濟仍在恢復中。市場關注周五（２日）的非農數據，如就業市場表現

理想，美聯儲的貨幣政策提早調整的機會將增加。

歐元區６月份製造業ＰＭＩ終值向上修正至６３﹒４，創歷史新高。主要經濟體法國以及德

國製造業ＰＭＩ同樣上修。隨著疫情的限制令解除，歐元區的製造業迎來蓬勃發展。美元仍然處

於強勢，市場忽視歐洲良好的經濟表現，英國則受疲情反彈的影響以及央行行長發放鴿派言論的

影響而繼續下滑，建議投資者於１﹒１８４５買入歐元賣出美元，目檟價１﹒１９，止蝕價

１﹒１８００。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４０ １﹒１９００ １﹒１８２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒２４６０ １﹒２３５０ １﹒２５００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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