《新股上市》羅兵咸料今年本港新股集資額五千億，將躋身全球三甲

《經濟通通訊社２日專訊》羅兵咸永道發表研究報告表示，對香港新股市場樂觀，目前市況

熾熱，預計今年本港新股集資額達５０００億元，有望創下歷史新高，將再次躋身全球ＩＰＯ市

場三甲位置，預計更多環保、社會和企業管治（ＥＳＧ）業務相關公司於今年下半年或明年於港

交所上市，踴躍的上市申請將繼續鞏固香港作為亞洲地區最主要首次上市集資中心的角色。

報告指，綜觀今年上半年，香港總共有４７家新股上市活動，募集資金總額達２１２９﹒６

億元，較去年同期翻倍，當中主板表現強助，共錄得４６宗ＩＰＯ及２１２９億元集資額。雖然

公司數量減少了２７％，但以集資金額計，則增加了１２９％，主要受惠於集資超過１００億元

的大型新經濟企業上市和中概股到香港作第二上市。新上市的公司主要來自資訊科技及電訊、以

及零售、消費品和服務業。

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢表示，隨著新冠疫情後的經濟復甦，香港ＩＰＯ市場

在今年上半年保持活躍，總集資金額按年翻倍。觀察到新經濟企業和中概股回歸繼續成為港股上

市活動的主要驅動力，成功促進了香港資本市場的多樣化，並為香港ＩＰＯ市場未來發展奠下重

要基礎。此外，生物科技公司在２０２１年的上市活動將持續強勁，香港正逐漸成為亞洲生物科

技公司上市的最佳平台。（ｂｎ）

