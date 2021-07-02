【債券通】歐冠昇：正與相關監管機構就拓展南向債券通緊密合作

《經濟通通訊社２日專訊》港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇表示，目前債券通僅設北

向交易，允許國際投資者投資內地債券，集團正與相關監管機構緊密合作，進行拓展南向債券通

的工作，讓內地投資者可循機制投資國際債券市場。

歐冠昇在債券通周年論壇上指，債券通是港交所重要的一部分，亦在連接中國和國際市場上

扮演著重要角色。同時，隨著愈來愈多資金經債券通自由流通，加上中國目標在２０３０年前實

現碳達峰，２０６０年前實現碳中和，將為人民幣綠色債券市場帶來更多機會。

他指，中國是世界第二大經濟體，並率先從新型冠狀病毒肺炎疫情中復甦和反彈，其國際參

與度亦不斷提升，因而成為全球最具吸引力的金融市場之一。本港是中國最國際化的城市，亦是

最大的離岸人民幣中心，隨著內地在國際的影響力增加，本港的地位更顯重要，促進中國和世界

其他地區資金流動。

他又指，現時債券通內有２６５０項產品，較開通時增加１０倍，參與的金融機構達６９５

個，增長了３倍。另一方面，債券通上月日均成交額更達３００億元人民幣，創下歷史新高，今

年上半年日均成交額２６６億元人民幣。（ｓｋ）

