【新冠肺炎】本港新增１１宗確診，檢疫酒店清潔工不明源頭確診

《經濟通通訊社２日專訊》本港今日新增１１宗新冠肺炎確診，包括１０宗屬輸入個案，餘

下１宗為本地源頭不明病例，意味連續多天的本地零確診「斷纜」。

本地確診者為指定檢疫酒店油麻地紅茶館酒店的４１歲檢疫酒店兼職清潔女工，帶

Ｌ４５２Ｒ病毒株。患者與３名家人居於於香港仔利港中心，亦曾到鴨脷洲冠藍軒及淺水灣南灣

道１２Ａ號２號屋做兼職清潔工。



＊海峰華軒補習社須強檢＊



新確診清潔女工前天負責清理確診患者入住的房間，該確診者為印尼到港外傭，帶

Ｌ４５２Ｒ病毒株。做完該房清潔後，清潔女工前往附近鴉打街檢測中心接受定期病毒檢測，當

時驗出對病毒呈陽性。但她入院後的病毒檢測和抗體檢測結果都是陰性。政府專家顧問、港大微

生物學系講座教授袁國勇下午到女工任職的檢疫酒店視察。

患者６月２７日及３０日曾與朋友於香港仔中心港富閣打麻雀，朋友需要檢疫。患者６月

２６日曾與小朋友去海峰華軒補習，補習社家長及老師要檢測。港府在患者寓所封區強檢，未有

發現其他確診。



＊８宗輸入患者來自英國＊



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，Ｌ４５２Ｒ有機會涉及ＤＥＬＴＡ變種病毒，

已在全球９６個國家出現，世衞報告指出，ＤＥＬＴＡ變種的傳染性比之前病毒株高，會是未來

的主流病毒株。而復必泰疫苗對變異病毒株非常有效，希望市民盡快打針。

新增的輸入個案中，有８宗由英國到港，其中兩宗於６月３０日乘ＣＸ２５２航班，３宗於

６月３０日乘ＢＡ０３１，亦有３宗乘ＶＳ６０６。其餘個案，包括１宗由英國經荷蘭乘

ＫＬ８１９航班，６月３０日到港。全部帶有Ｌ４５２Ｒ變種病毒株。（ｈｙ）

