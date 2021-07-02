《小傳日記》兩桶油有賺，油價點樣行，增產開會談

《小傳日記》今年油價表現真係不得了，紐油期貨同布蘭特原油期貨由１月頭嘅５０幾美金

升到依家約７５美金，連帶油股業績跑出。中石油（００８５７）同中石化（００３８６）齊齊

發盈喜，預計截止６月底止中期虧轉盈，前者扣除非經常性損益的純利３６２億銀至５０２億銀

，後者扣除非經常性損益淨利潤介乎３５７億銀至３７７億銀。中石油升１格，報３﹒７９銀；

中石化跌近１巴仙，報３﹒９１銀。

大摩同高盛俾嘅油價目標係８０美金，現價離目標水位其實唔係咁多。不過，有傳沙地同俄

羅斯已經同意接受一項建議，包括從８月開始增產大約每日５０萬桶，到１２月總日產量增加到

２００萬桶，而呢個計劃喺最後一刻俾阿聯酋否決咗，個會要拖到今晚再開，唔知件事對油價影

響又會幾大喇！



＊大行料時代天使、奈雪的茶入港股通，股價不升反跌＊



跟住落嚟睇睇啲半新股表現，中信證券話時代天使（０６６９９）同奈雪的茶（０２１５０

）有望納入港股通，正式調整預計將於９月６日生效。時代天使無咗近４巴仙，報３８６﹒２銀

；奈雪的茶今日第二日上市，最低見過１５﹒８銀，低招股價１９﹒８銀逾兩成，一手５００股

計帳面蝕２０００銀，收報１６﹒６６銀，跪低近３巴仙。

和黃醫藥（０００１３）抽高近７巴仙，報６４﹒４５銀；，上市兩日累漲近６１％。請請

！



表列部份石油股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中石油（００８５７） ３﹒７９元 升０﹒２６％

中石化（００３８６） ３﹒９１元 跌０﹒５１％

中海油（００８８３） ８﹒９２元 升１﹒０２％

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表列十大升跌幅恆指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆安 （０１０４４） ５２﹒９０元 升１﹒７３％

中海外 （００６８８） １７﹒８４元 升１﹒１３％

中海油 （００８８３） ８﹒９２元 升１﹒０２％

電能 （００００６） ４７﹒９５元 升０﹒６３％

長實 （０１１１３） ５３﹒８５元 升０﹒４７％



信義光能 （００９６８） １５﹒４０元 跌８﹒１１％

美團 （０３６９０） ３０４﹒００元 跌５﹒１２％

比亞迪 （０１２１１） ２２１﹒２０元 跌４﹒７４％

碧桂園服務（０６０９８） ７９﹒９５元 跌４﹒７１％

吉利 （００１７５） ２３﹒３０元 跌４﹒７０％

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