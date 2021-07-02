《股市一周》恒指全周挫９７７點，收報２８３１０點

《經濟通通訊社２日專訊》港股本周走勢波動，適逢「七一」假期後，恆指跌幅未能止血並
失守多條平均線，雖然港股本周只有四個交易日，但全周仍跌９７７點。
周一（２８日）港股早段因黑雨休市，午前黑雨取消並於下午復市，其中科網股與體品股雖
錄升勢，惟市況偏軟當日收跌１９點報２９２６８點。周二（２９日）為６月期指結算日，市傳
ＯＰＥＣ＋或討論８月進一步增產致「三桶油」捱沽，恆指失守兩萬九關挫２７４點。周三
（３０日）為６月最後一日交易日，當日公布了６月製造業ＰＭＩ數據降至５０﹒９勝市場預期
，惟恆指受累內房股與車股反覆下行，未能重上二萬九關並再跌１６６點。至於周四（１日）為
香港特別行政區成立記念日，休市。
至於今日大市表現急挫，隔晚美股雖然向好，帶動恆指開升３１點報２８８５９點。惟港股
始終未能逆轉連日跌勢，在Ａ股拖累下急速轉跌，港股今日跌穿多條主要平均線，在車股、光伏
股與科技股領跌下，恆生指數報２８３１０，跌５１７點或跌１﹒８０％，主板成交
１７５８﹒８８億元。
總結恆指本周在２８２３１點至２９３９４點間波動，上下波幅１１６２點，全周跌９７７
點或３﹒３％，收報２８３１０點。日均成交１４０９﹒７８億元；國指在１０３８９點至
１０９０５點間波動，上下波幅５１５點，全周跌４６２點或４﹒３％，報１０４１５點。科指
本周在７８５６點至８３３０點間波動，上下波幅４７４點，全周跌３４３點或４﹒２％，收報
７８９２點。
＊車股、油股齊齊偏軟＊
車股本周表現亦跑出，吉利汽車（００１７５）上周五收市後較宣布取消科創板上市申請，
本周累挫１０﹒５６％，報２３﹒３元；比亞迪（０１２１１）擬分拆比亞迪半導體於深圳創業
板上市申請獲受理，本周跌３﹒４１％，報２２１﹒２元；長汽（０２３３３）與百度
（０９８８８）合作研發智能汽車，長汽本周跌４﹒１１％，報２４﹒５元；而恆汽
（００７０８）跌１﹒７５％，報２８元。
本周市傳ＯＰＥＣ＋討論８月進一步增產，油股本周偏軟。三桶油方面，中石化
（００３８６）跌５﹒３３％，報３﹒９１元；中海油（００８８３）跌３﹒０４％，報
８﹒９２元；中石油（００８５７）跌３﹒０７％，報３﹒７９元。油服股方面，聯合能源
（００４６７）跌８﹒８７％，報１﹒１３元；中石化冠德（００９３４）跌３﹒０１％，報
２﹒９元。
＊醫脈通、康聖環球下周三截止認購，公布聯儲局ＦＯＭＣ會議紀錄＊
由於６月尾中期業績需要結算，不少新股都趕在半年結算前上市，其中華南職業教育
（０６９１３）、騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）及環球新材國際（０６６１６）將於下周二
（６日）截止認購；而較為熱門的新股醫脈通（０２１９２）和康聖環球（０９９６０）將於下
周三（７日）截止認購，而騰盛博藥（０２１３７）則在下周二（６日）截止認購，該三隻股份
在孖展額認購度較為火熱。
另外，下周將會有多項數據公布，包括香港６月製造業ＰＭＩ、６月美元計外匯儲備、中國
６月財新服務業、綜合服務業ＰＭＩ、美國６月ＩＳＭ服務業指數、美國聯儲局ＦＯＭＣ會議紀
錄，以及美國首次申請及持續申請失業救濟金人數。消息或致市況較為波動，投資者可多加留意
。（ｊｃ）
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