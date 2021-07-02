７月首日失多條平均線，低收５１７點報２８３１０，美團跌近半成

《經濟通通訊社２日專訊》踏入七月首個交易日，雖然隔晚美股表現造好，但港股表現則高

開低走，港股高３１點後迅即轉跌，受Ａ股科創板及深證拖累下，本港科技股同樣跌幅顯著，早

市便已經失守１０天線（２８７９８點）、２０天線（２８７６９點）及５０天線（２８７２７

點），其中美團（０３６９０）跌逾半成，阿里（０９９８８）跌近４％，騰訊（００７００）

挫近２％；午後恆指跌幅擴大，盤中大跌５９６點低見２８２３１，光伏股受消息影響急挫，信

義光能（００９６８）跌８％為最差表現藍籌。最終大市收報２８３１０，跌５１７點或跌１﹒

８０％，主板成交１７５８﹒８８億元。國企指數報１０４１５，跌２４７點或跌２﹒３２％。

恆生科技指數報７８９２，跌２６２點或跌３﹒２２％。

內地Ａ股走弱，上證綜合指數報３５１８，跌７０點或跌１﹒９５％，成交４５２２﹒６３

億元人民幣。深證成份指數報１４６７０，跌３６８點或跌２﹒４５％，成交５５０５﹒３９億

元人民幣。兩市合共成交１００２８﹒０２億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報４４﹒８５元；港交所（００３８８）跌１﹒

５１％，報４５５﹒８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒８％。騰訊（００７００

）跌１﹒６３％，報５７４﹒５元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅４﹒０１％。建行（

００９３９）跌０﹒６５％，報６﹒０７元；友邦（０１２９９）跌０﹒７３％，報９５﹒８元

。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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信義光能（００９６８） １５﹒４０元 跌８﹒１１％

美團（０３６９０） ３０４﹒００元 跌５﹒１２％

比亞迪（０１２１１） ２２１﹒２０元 跌４﹒７４％

碧桂園服務（０６０９８） ７９﹒９５元 跌４﹒７１％

吉利（００１７５） ２３﹒３０元 跌４﹒７０％



阿里健康（００２４１） １６﹒５６元 跌３﹒８３％

安踏（０２０２０） １７５﹒９０元 跌３﹒７７％

阿里（０９９８８） ２１２﹒００元 跌３﹒６４％

舜宇（０２３８２） ２３６﹒６０元 跌３﹒５９％

小米（０１８１０） ２６﹒２０元 跌２﹒９６％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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微盟（０２０１３） １５﹒９０元 跌７﹒１３％

快手（０１０２４） １８３﹒２０元 跌５﹒９５％

華虹（０１３４７） ４０﹒６５元 跌５﹒２４％

美團（０３６９０） ３０４﹒００元 跌５﹒１２％

新東方在線（０１７９７） ９﹒２８元 跌４﹒６２％



萬國數據（０９６９８） ７３﹒４５元 跌４﹒４９％

京東健康（０６６１８） １０６﹒６０元 跌４﹒２２％

汽車之家（０２５１８） １２２﹒２０元 跌４﹒１６％

眾安在線（０６０６０） ４２﹒１５元 跌４﹒１０％

阿里健康（００２４１） １６﹒５６元 跌３﹒８３％

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（ｕｌ）

