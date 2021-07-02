《品中資－羅國森》三大汽車新勢力，小鵬會跑出？

《品中資》當早前小米（０１８１０）宣布，以１００億元人民幣起動智能電動車業務，然

後未來十年再投資１００億美元發展這項新業務的時候，我有朋友戲言：「連小米也造車？個個

都話造車？唔通個個都識『造車』？！」。

我告訴他，確實不是個個都識造車，因為今時今日所說的「車」，除了必定是電動之外，還

要「智能」的，直率地說，就是可以「自動駕駛」的。

由於現在造車牽涉幾大範籌，包括傳統的汽車生產，以至近年愈來愈流行的汽車電池和自動

化功能，因此，幾乎可以說，沒有任何一家現有的汽車生產商可以完全掌握上述的技術，更何況

是一些空降這個行業的公司？！

因此，當小米宣布進軍汽車行業之後，就傳出小米主席雷軍夜訪長城汽車（０２３３３）的

研發中心，意味兩家公司有機會合作。另外，內地最大的民營汽車生產商吉利（００１７５），

也公布了會跟百度（０９８８８）合作生產智能電動車，就可見不是所有汽車企業都識「造車」

了！

但大家又清楚知道，未來的汽車，必定是智能電動車，因此，無論是歷史悠久的汽車生產商

，又或者資歷尚淺的汽車生產商，以至最近幾年才成立的汽車生產商，以至像小米這類空降造車

的公司，都想盡快搶佔市場。

要搶佔市場，必須要靠龐大的資本，因此，近年汽車股在市場的集資需求十分巨大。最近又

有一家已經在美國上市的汽車股，願以雙重第一的身份來港招股，我指的就是剛截止認購的小鵬

汽車（０９８６８，下稱小鵬，美國上市代號ＸＰＥＶ）。



＊小鵬雙重第一上市來港集資＊



小鵬去年８月才登陸美國股市，時間過短，故要以雙重第一的身份來港上市，即是要嚴格遵

守兩地的監管要求。如果是來港第二上市，則可以主要遵守美國的上市規則，可見小鵬是多麼急

於集資！

小鵬的經營歷史同樣很短，只有６年左右，於２０１５年才成立，但短短幾年間，已經成為

內地智能電動車的主要生產商之一，尤其在中高端市場，她的佔有率和知名度４都頗高。

近年內地有３家冒起得很快的電動汽車公司，都先後到了美國上市。除了小鵬之外，還有蔚

來汽車（美國上市代號ＮＩＯ）和理想汽車（美國上市代號ＬＩ），今次小鵬率先以雙重第一的

身份來港上市，集資大約１５０億港元。

這３家汽車公司可以說是內地汽車行業的新勢力，其中蔚來的定位最高端，以一站式服務作

招徠，而理想則以一款半電動車（用油轉化成電，再將電輸出給驅動電機的半電動車）搶佔市場

，據報理想要等到２０２３年才會推出首款純電動車，但該款半電動車仍然十分暢銷。

事實上，該３家近年冒起的汽車公司中，蔚來和理想的銷量都比小鵬高。去年小鵬只交付了

大約２７０００輛汽車。不過，我個人卻稍稍看好小鵬，因為小鵬一開始，就以自動駕駛為主要

目標，所以特別著重軟件設計。



＊擁有先進自動駕駛系統＊



小鵬的專有自動駕駛系統ＸＰＩＬＯＴ３﹒０是目前所售汽車中，最先進的一款自動駕駛技

術。其他自家開發的軟件，還包括定位系統、精準地圖、感知算法和傳感器融合等等，即是說，

她是少數能夠同時提供軟件和硬件的智能電動車公司。某程度來說，她算是少數識「造車」的汽

車企業了。

另外，她的產品定價由１５－３０萬不等，明顯是瞄準日益壯大的中產一族。當然，這一刻

來說，小鵬仍然處於虧損階段。我相信，未來兩三年，小鵬仍然會以搶佔市場為首要任務，因此

，大家不要期望小鵬可以很快扭虧為盈。

事實上，投資者是頗看好小鵬的，該公司去年８月去美國上市，招股價１５美元，昨晚在美

國收市報４３﹒６６美元，未夠一年已經升了近兩倍！

但作為本地投資者，我們已經有已經賺錢的吉利汽車（００１７５）和比亞迪

（０１２１１）了，甚至也有空降汽車行業的小米了，還需要買尚未賺錢，也不知何時才賺錢的

小鵬嗎？

小鵬、蔚來和理想這三大汽車新勢力，從一開始就以「顛覆」傳統汽車行業為使命，雖然她

們的造車經驗和財政實力都不及比亞迪和吉利，更遑論那些傳統車企，但她們沒包袱，也有天馬

行空的創意。

我覺得，她們中間，總有一或兩間可以跑出的，但是否小鵬？這一刻我仍然不知道，所以，

我沒有認購小鵬（預計上市初期的升幅有限），但我會把它納入觀察名單！



小鵬汽車（０９８６８）經營數據

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汽車交付 ２０１８ ２９輛

２０１９ １２７２８輛

２０２０ ２７０４１輛

２０２１首季 １３３４０輛

收入 ２０１８ ９７０萬

２０１９ ２３﹒２１億

２０２０ ５８﹒４４億

２０２１首三季 ２９﹒５１億

（預計）

虧損 ２０１８ １３﹒９９億

２０１９ ３６﹒９２億

２０２０ ２７﹒３億

２０２１首季 ７﹒８７億

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單位：人民幣



《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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